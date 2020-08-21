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Общество

Дорогу отремонтировали в Тоншаевском районе

24 августа 2020 12:25  [142] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Около 3 км дорожного покрытия отремонтировали на участке Тоншаево-Ошминское-Кодочиги по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его протяженность составила 2,98 км, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По этой дороге в день проезжает от 200 до 300 автомобилей. Интенсивность хоть и невысокая, но при этом здесь курсируют также рейсовые и школьные автобусы. Кроме того, дорога ведет к крупным лесоперерабатывающим предприятиям. Поэтому обеспечить безопасность движения на этом участке было очень важно. В общей сложности, протяженность этой дороги составляет 38 км. За последние несколько лет было отремонтировано 34 км полотна, в следующем году в планах - отремонтировать оставшиеся 4 км", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ремонт магистрали проводился с применением технологии холодного ресайклинга. Это экономичный способ укрепления основания дороги смесью из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. По прочности смесь можно сравнить с железобетонными конструкциями в строительстве. Такое основание значительно увеличивает износостойкость дорожной "одежды", пояснили в пресс-службе правительства. После этого на основание укладывается слой асфальтобетона.

Кроме укладки покрытия с применением современных технологий, на участке была выполнена подсыпка и планировка обочин. Стоимость работ составила 21,1 млн рублей.

Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. По состоянию на 18 августа, ремонт был выполнен на 40% от плана.

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Участки дорог отремонтировали в Семеновском районе, в Ваче.

Также идет строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году). Движение транспорта не перекроют до сентября.

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