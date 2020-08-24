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Общество

Дорогу отремонтировали в Спасском районе

27 августа 2020 12:37  [75] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Участок протяженностью 7 км отремонтировали на дороге Спасское-Варганы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 августа 2020 года.

В рамках ремонта, который длился три недели, было выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Сделана подсыпка и планировка обочин, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 58,1 млн рублей.

"Дорога является основной для движения автомобилистов к селу Спасское. Именно поэтому было принято решение о ее включении в региональную программу ремонта. Интенсивность движения здесь достаточно высокая, и необходимо было обеспечить безопасность людей. Планируем, что в следующем году мы продолжим ремонт этой дороги", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. По состоянию на 18 августа, ремонт был выполнен на 40% от плана.

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии

Около 3 км дорожного покрытия отремонтировали на участке Тоншаево-Ошминское-Кодочиги в августе этого года.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Участки дорог отремонтировали в Семеновском районе, в Ваче.

Также идет строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году). Движение транспорта не перекроют до сентября.

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