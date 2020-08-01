Дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл - в Шарангском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Приемку работ по ремонту дорог провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с ГИБДД в Шарангском районе. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" здесь отремонтировали 13,5 км дороги Арья-Тонкино-Шаранга-граница Республики Марий Эл.

"Эта трасса соединяет Нижегородскую область с Республикой Марий Эл. Но передвигаться по ней раньше было небезопасно. Кромка проезжей части была разрушена, на дороге образовалось много ям и выбоин. Ремонт позволил кардинально изменить ситуацию, теперь и само полотно, и съезды, заездные карманы приведены в нормативное состояние", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин добавил, что стоимость ремонтных работ по госконтракту составила 95,7 млн рублей.

Подрядчик выполнил ремонт кромок проезжей части, подсыпку и планировку обочин. Также проведено фрезерование старого слоя асфальта, выполнено основание новой дороги из щебня и уложен новый слой асфальтобетонного покрытия. Рабочие нанесли горизонтальную разметку термопластиком со светоотражающими элементами.

"Все работы подрядчик выполнил качественно. Они соответствуют ГОСТу. Хочется, чтобы на территории нашего района было больше таких магистралей. Будем делать со своей стороны все возможное для этого", - отметил глава местного самоуправления Шарангского муниципального района Николай Филимонов.

"Национальный проект позволяет создавать автодороги, по которым автомобилисты могут передвигаться безопасно, благодаря ремонту снижается количество дорожно-транспортных происшествий. Так, на хорошей дороге водитель совершает меньше маневров, не заезжает на обочины и не создает помехи другим участникам движения", - подчеркнул старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Шарангскому району Анатолий Шурыгин.

По словам губернатора Нижегородской области, всего в 2020 году в Шарангском районе в рамках национального проекта будет отремонтировано 24 км дорог. Участок Роженцово-Поздеево-Старая Рудка-Барышники же сделали.

Общая региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. В 2019 году было отремонтировано 828 км.

Дорогу отремонтировали также на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии. Ремонт еще одного участка дороги Теньгушево-Вознесенское при въезде со стороны Мордовии завершается. Протяженность дороги составляет 2,2 км.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также началось строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).