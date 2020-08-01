Участок дороги отремонтировали в Семеновском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Участок дороги отремонтировали в Семеновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог. Речь идет об участке трассы Семенов-Ковернино протяженностью 7 км.

"Трасса связывает множество населенных пунктов, по ней также добираются дачники, соответственно, интенсивность движения на дороге высокая. До ремонта кромка проезжей части на этом участке была разрушена, некоторые отрезки из-за разбитого асфальта автомобилистам приходилось объезжать по обочине. В итоге мы включили дорогу в региональную программу ремонта на текущий год. Теперь передвигаться по ней стало намного безопаснее и комфортнее. Подрядчик дает гарантию на свою работу на 5 лет", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта на участке провели засыпку выбоин щебнем, расчистили откосы от кустарников, выполнили планировку и подсыпку обочин, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия на площади в 49 тыс. кв.м, а также нанесли горизонтальную дорожную разметку краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 66,9 млн рублей.

"В рамках приемки мы через каждые сто метров проверяли соответствие поперечных уклонов ГОСТу. Также провели лабораторные обследования. Работы сделаны качественно не только на основной дороге, но и на съездах с заездными карманами", - добавил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

Всего в Семеновском районе в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано более 31 км дорог.

Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. На данный момент ремонт выполнен на 40% от плана.

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также идет строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).