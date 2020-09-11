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Культура и отдых

"Объединение художественного музея и выставочного комплекса позволит проводить в регионе крупномасштабные проекты", – Олег Беркович

22 сентября 2020 12:37  [84] Культура и отдых

Фото: с сайта google.maps

Нижегородский государственный выставочный комплекс (НГВК) до конца 2020 года войдёт в состав Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ). Решение о реорганизации НГХМ было принято правительством региона.

"Выставочный комплекс и дальше продолжит свою работу как площадка для демонстрации современных выставочных проектов российского и международного значений, в том числе проектов начинающих и профессиональных художников области. Речь идет об изменении правового статуса и создании одного юридического лица, что позволит учреждению проводить крупномасштабные выставочные проекты с участием ведущих российских музеев и расширить взаимодействие с другими регионами для реализации совместных программ", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. По его словам, до конца года коллектив НГВК присоединится к команде художественного музея.

"Планируется модернизация учреждения, жители и гости города получат современное выставочное пространство. Особое внимание будет уделено выставочным работам XX века: будет существенно расширена экспозиция авангардного искусства и реалистического искусства выдающихся мастеров "горьковской" школы. Всё это станет импульсом для гармоничного развития двух учреждений, генерации новых идей и проектов, сохранения классических и развития современных форм культурного и интеллектуального досуга в регионе", – отметил директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.

Выставочный комплекс был создан в 1974 году. После присоединения к Нижегородскому художественному музею в НГВК сохранятся основные направления деятельности: продолжится сотрудничество с Российской Академией художеств, Международной академией культуры и искусства, Союзом художников России, а также проведение выставок Нижегородского отделения Союза художников России и начинающих талантливых авторов со всей области.

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