Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородцев без масок будут высаживать из автобусов

Министерство транспорта Нижегородской области уверяет, что контролирует соблюдение масочного режима среди пассажиров общественного транспорта и напоминает, что в регионе еще не снят режим повышенной готовности. В минтрансе предупреждают, что перевозчик имеет право отказать пассажиру в предоставлении услуги, если у него отсутствуют индивидуальные средства защиты.

Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона

По данным на вторник 22 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 371 заболевших COVID-19 - это на 83 человека больше, чем день назад 21 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 083 человек.

Названо число заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 083 человек, в том числе 157 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 162 новых случая.

Сергей Злобин рассказал о новых закрытых на карантин по COVID-19 школах и детсадах

По данным на 22 сентября в области на карантин по коронавирусу закрыто 70 классов, в том числе одна школа в селе Вареж Павловского района. Это количество составляет 0,45% от общего числа классов в школах Нижегородской области. За прошедшие сутки в регионе на карантин закрылось еще три класса.

Крупную нарколабораторию прикрыли в Нижегородской области (ВИДЕО)

Оперативные сотрудники УФСБ задержали с поличным трёх организаторов нарколаборатории и изъяли 600 г наркотического средства "мефедрон", 240 литров наркотической смеси, готовой к процессу центрифугованию (сушке), оборудование для наркотической лаборатории (2 центрифуги и 4 химических реактора), 1320 литров прекурсоров.

Превышение порогов заболеваемости ОРВИ регистрируется у нижегородцев

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области регистрирует у жителей региона превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но только среди взрослого населения, а также детей от семи до 14 лет. Однако в целом заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений по совокупному населению.

Отопительный сезон стартовал в 41 районе Нижегородской области

Отопительный сезон стартовал в 41 из 52 районов Нижегородской области. Тепло уже подается в 363 школы, 448 детских садов и 464 медицинских учреждения региона.

Тепло подается уже в две тысячи домов Нижнего Новгорода

Отопительный сезон стартовал 22 сентября 2020 года. На данный момент теплоснабжением обеспечено 2 364 многоквартирных дома, 125 школ, 217 детских садов и 39 учреждений здравоохранения.

Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска

На пост председателя было выдвинуто две кандидатуры — от партии "Единая Россия" Виктория Николаеву, которая набрала на выборах 30 голосов, от КПРФ – руководитель объединения, депутат Александр Терентьев, собравший пять голосов народных избранников.

Комитет ЗС НО одобрил новому застройщику ЖК "Университетский" компенсационные участки

Это пять земельных участков по адресу Казанское шоссе, 12. Новый застройщик ЖК "Университетский" планирует возвести на компенсационных участках семь многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.

Стала известна степень готовности строящейся трассы Неклюдово-Золотово на Бору

Готовность трассы составляет более 90% и сейчас подрядчик осуществляет прокладку верхнего слоя дорожного покрытия. Работы по возведению всех пяти путепроводов выполнены более чем на 95%. Уже через месяц нижегородцы смогут ездить в этом направлении без пробок. Сама трасса будет способствовать развитию пригородных территорий с точки зрения строительства жилья.