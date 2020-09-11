Нижний сегодня: главные события дня Общество

Евгений Люлин покинул пост первого замгубернатора Нижегородской области

Евгений Люлин покинул пост первого заместителя губернатора Нижегородской области 23 сентября 2020 года. Ранее он был избран депутатом областного Законодательного собрания, победив на довыборах в региональный парламент VI созыва в единый день голосования – 13 сентября. Евгений Люлин избирался по одномандатному округу №11 (Дзержинск).

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 230 человек, в том числе 147 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19.

Нижегородский священник получил условный срок из-за квартиры

Священник продал квартиру, принадлежащую приходу, и скрыл это факт. В результате Епархии принченен ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 64 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 23 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 435 заболевших COVID-19 - это на 64 человека больше, чем день назад 22 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 31 230 человек.

Нижегородская полиция сообщила о новом фейке в соцсетях

В региональных пабликах и различных группах в мессенджерах появилось сообщение о том, что на территории Нижнего Новгорода существует банда, увозящая людей на автомобиле в неизвестном направлении, а также об обнаружении на территории региона останков расчленённых людей. Полиция опровергает данную информацию и призывает не реагировать на фейк.

Новый лесозаготовительный комплекс открылся в Ветлужском районе

Комплекса компании PONSSE состоит из харвестера и форвардера. Его стоимость - $1 млн. Владелец также реализует в Ветлуге инвестпроект по строительству лесоперерабатывающего комплекса, где в перспективе будут производиться пиломатериалы, двери, оконные рамы и другие изделия из дерева.

Замначальника нижегородского ГУФСИН Виталий Гудков отправлен под домашний арест

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Виталий Гудков занимался тем, что обирал своих же коллег.

Возобновлены рейсы Нижний Новгород — Саратов

Первым рейсом из аэропорта Саратова в Нижний Новгород 22 сентября прибыли 75 пассажиров, из столицы Приволжья в Саратов отправились 55 пассажиров. Полет осуществляет авиакомпания "Азимут".

Два поселка в Кстовском районе будут без холодной воды 24 сентября

Это обусловлено работами на трубопроводе в п. Ждановский для увеличения надежности системы водоснабжения Кстовского района.

Избирком Нижнего Новгорода зарегистрировал депутатов новой Думы

Члены комиссии единогласно проголосовали за депутатов, выбранных в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Новые депутаты получили удостоверения.

ГАЗ готовится к первому в РФ серийному выпуску элетромобилей LCV

Первые предсерийные экземпляры электромобиля GAZelle e-NN имеют единую унифицированную электроплатформу, которая позволяет выпускать полную линейку лёгких коммерческих автомобилей (LCV): бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. До сих пор в России отсутствовало серийное производство электромобилей.