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Общество

Два поселка в Кстовском районе будут без холодной воды 24 сентября

23 сентября 2020 11:41  [73] Общество

Два поселка в Кстовском районе будут отключены от холодного водоснабжения 24 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Работы необходимо провести для увеличения надежности системы водоснабжения Кстовского района - на трубопроводе в п. Ждановский.

В частности, холодное водоснабжение в поселке Ждановский и селе Большая Ельня 24 сентября с 09:00 до 18:00.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения с вечера среды, 23 сентября, сделать достаточные запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по поселкам в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 8 (831)246-99-99.

Напомним, в 2020 году запланирован капитальный ремонт 12,5 км сетей водоснабжения и водоотведения Кстовского района. В настоящее время уже проведена перекладка 7,5 км из запланированного объема.

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