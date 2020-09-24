Депутаты при Евгении Лебедеве активно участвовали в работе Ассоциации Законодателей ПФО", - Валерий Лидин Политика

"Депутатский корпус под руководством Евгения Лебедева всегда были активными участниками работы Ассоциации Законодателей ПФО", - заявил председатель Законодательного собрания Пензенской области, координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа Валерий Лидин, сообщает пресс-служба ЗС НО.

"С Законодательным собранием Нижегородской области нас связывают давние партнерские отношения. Каждый из регионов Поволжья уникален, в каждом есть свои особенности, при этом все мы являемся частью одной большой страны, и проблемы наши схожи. И здесь очень важен факт налаженных межпарламентских связей, которые позволяют формировать консолидированные предложения по совершенствованию регионального и федерального законодательства. За время работы Ассоциации можно с уверенностью сказать, что парламент Нижегородской области внес значительный вклад в выработку важнейших решений на площадках Ассоциации законодательных (представительных) органов ПФО", - отметил Валерий Лидин.

"Депутатский корпус под руководством Евгения Лебедева всегда активно принимал участие в обсуждении вопросов на заседаниях Ассоциации Законодателей ПФО, представляя наработки области и внося на рассмотрение коллег предложения по совершенствованию законодательного обеспечения. Регион является инициатором многих прогрессивных начинаний, уверенно демонстрирует достаточно высокие показатели социально-экономического развития и укрепления институтов гражданского общества", - подчеркнул Валерий Лидин.

"Ассоциация законодателей округа, опираясь на свой опыт, авторитет и профессиональный состав, всегда способствовала эффективному достижению целей, поставленных главой государства", - сказал в заключение Валерий Лидин.

Как сообщалось ранее, Евгений Лебедев досрочно сложил полномочия председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента 24 сентября 2020 года.

"Я давно принял для себя решение, что не буду избираться в следующий созыв Законодательного собрания. Мне поступило интересное предложение о работе в промышленном секторе. Поэтому я принял решение о досрочном сложении полномочий", - сказал Евгений Лебедев.

Планируется, что Евгений Лебедев останется работать в качестве депутата. В то же время, по информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".