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Политика

"Евгений Лебедев войдёт в историю Заксобрания и всего региона как мудрый и ответственный политик", - Глеб Никитин

24 сентября 2020 15:48  [58] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Евгений Лебедев намерен досрочно сложить полномочия председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента 24 сентября 2020 года.

Планируется, что Евгений Лебедев останется работать в качестве депутата. В то же время, по информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал предстоящий уход спикера регионального парламента.

"Евгений Викторович, несмотря на то, что впереди у нас еще месяц совместной плодотворной работы, я хочу сказать, что Вы войдёте в историю Законодательного собрания и всего региона как очень мудрый и ответственный политик, способный находить баланс между самыми разными точками зрения. Вас отличает такт и готовность выслушать каждого. Под Вашим руководством Законодательное собрание приняло очень много качественных и важных для региона законопроектов. Эта база ещё долго будет служить развитию региона", - отметил Глеб Никитин.

"Я сам всегда с удовольствием принимаю участие в заседаниях Законодательного собрания под Вашим председательством. Эта работа требует не только серьезной правовой подготовки, но и погружения в основные проблемы региона. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демография - все эти сферы напрямую касаются деятельности представительных органов власти. За прошедшие годы не раз менялось федеральное законодательство, и от Законодательного собрания требовалось оперативно реагировать на эти изменения. Не менее важным было выдвигать собственные инициативы на федеральный уровень. Огромную работу Законодательное собрание проделало в период пандемии, когда на счёту был каждый день, и нельзя было медлить, принимая ключевые для региона решения. Прекрасно знаю, сколько времени депутаты и руководство Законодательного собрания уделили этой работе, и очень благодарен за это", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

"Основная задача сейчас - сохранить темп и конструктивный характер работы и не сбавлять обороты. Несмотря на то, что Евгений Викторович решил перейти на другую работу, я уверен, что его связь с законодательный деятельностью на региональном уровне сохранится обязательно. Будем советоваться и общаться по различным вопросам", - добавил Глеб Никитин.

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