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25 сентября 2020 20:01  [33] Нижний сегодня: главные события дня
25 сентября 2020 20:00  [200] Нижегородский минздрав прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию с COVID-19
25 сентября 2020 18:08  [106] Всероссийский День приема родителей дошкольников прошел в приемной НРО "Единая Россия"
25 сентября 2020 17:55  [141] Мобильный кванториум на базе ГАЗона NEXT создали в Нижнем Новгороде
25 сентября 2020 16:56  [165] Колокола освятили для Никольского храма в Нижегородском кремле
25 сентября 2020 16:23  [141] Нижегородский водоканал представил новые цифровые решения для ресурсоснабжающих организаций
25 сентября 2020 15:52  [1106] Новые ограничения из-за коронавируса возможны в Нижегородской области
25 сентября 2020 15:09  [191] Отопительный сезон запущен на 100% в 18 районах Нижегородской области
25 сентября 2020 14:40  [159] Участок дороги Большое Мурашкино – Перевоз отремонтировали в Нижегородской области
25 сентября 2020 14:14  [775] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

25 сентября 2020 20:01  [33] Общество

Карантин по COVID-19 введен в 73 классах нижегородских школ

Карантин по COVID-19 действует в 73 классах школ и 30 группах детсадов Нижегородской области. В частности, по состоянию на вечер 24 сентября из 73 классов по-прежнему полностью закрыта школа в с. Вареж Павловского района, а также 66 классов в 41 школе (ранее было 69 классов в 41 школе). Ситуация, немного, но улучшилась.

Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки на Бору

Мужчина, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Борском районе, задержан. 24 сентября девочка возвращалась из школы на автобусе, вышла на остановке в п. Неклюдово, но домой не вернулась. Тело девочки обнаружено в безлюдном месте п. Неклюдово уже поздно вечером. При осмотре тела следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Следователи полагают, что убитый ребенок знал мужчину, так как ее мать ранее сожительствовала с ним. Они расстались несколько месяцев назад.

Подозреваемый в жестоком убийстве 9-летней девочки на Бору может быть причастен еще к одному убийству
Мужчина, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки на Бору, также в этот день мог убить и свою знакомую 46-летнюю местную жительницу, с которой он поссорился, избил, а потом несколько раз ударил молотком по голове.

Нижегородский минздрав прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию с COVID-19

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал сложившуюся в настоящее время ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Он сказал, что ежедневные сводки по заболеваемости "лишены особой радости". В регионе отмечается некоторый подъем заражения COVID-19. Также министр и специалисты в сфере здравоохранения рассказали, как сейчас обезопасить себя от инфекции.

Новые ограничения из-за коронавируса возможны в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил опасения по поводу ввода новых ограничительных мер в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Он сказал, что возможный максимум ограничений на сегодняшний день уже снят, но, тем не менее, фиксируется небольшой рост заражённых.

Проблемный ЖК "Университетский" построят раньше запланированного срока

Если раньше построить ЖК "Университетский" планировалось в третьем квартале 2021 года, то сейчас этот срок установлен на начало первого полугодия следующего года. Это станет возможным благодаря оптимизации процесса, в частности, за счет технологий бережливого производства.

Глеб Никитин предложил кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя Заксобрания Нижегородской области

Конференция Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" прошла 25 сентября 2020 года. Одним из кандидатов стал Евгений Люлин.

Олег Лавричев одобрен НРО "Единой России" на пост председателя Думы

Кандидатура Олега Лавричева одобрена большинством делегатов НРО "Единой России" для выдвижения на пост председателя Думы. Соответствующее голосование было организовано на конференции Нижегородского регионального отделения партии 25 сентября 2020 года

Отопительный сезон запущен на 100% в 18 районах Нижегородской области

Ситуация в Нижнем Новгороде выглядит следующим образом: с теплом 348 детских садов, 218 (+2) школ и 180 (+4) медучреждений, 97 (+13) объектов культуры и спорта. Что касается многоквартирных домов, то тепло, по информации Андрея Черткова, поступило в 6 890 домов. Всего в Нижнем Новгороде их порядке 10 тысяч.

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