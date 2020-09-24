Сквер "Памяти и Славы" появился в Первомайске Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Сквер "Памяти и Славы" появился в Первомайске. Новое общественное пространство появилось на улице Октябрьской в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В год 75-летия Победы для нас особенно важно открытие не только мемориальных объектов, но и общественных пространств, которые так или иначе связаны с темой Великой Отечественной войны. Мы должны чтить память героев и передавать эту эстафету подрастающему поколению. Из областного бюджета в этом году мы выделяли средства на ремонт памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной. И очень здорово, что некоторые муниципалитеты решили создать такие общественные пространства еще и в рамках национального проекта", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе благоустройства на всей территории сквера установили современное освещение, лавочки и урны. Была высажена живая изгородь из кустарников, разбиты цветники и клумбы. В сквере увековечили имена людей, внесших значительный вклад в историю и развитие г.о.г. Первомайск. Так, были установлены бюсты, посвященные Героям Советского Союза Сергею Астраханцеву и Федору Борискину, герою пограничнику Александру Корякову и полному кавалеру Ордена Славы Валентину Медведкину. Стоимость работ составила 7,7 млн рублей.

Также на улице Октябрьской в рамках регионального проекта поддержки местных инициатив был выполнен ремонт "Обелиска Защитникам Отечества". Стоимость работ составила 3,9 млн рублей.

Глеб Никитин также отметил, что всего в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

По его словам, проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. Он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.