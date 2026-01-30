Режиссер Гончуков признался, что в роли купца Бугрова видит Александра Балуева

Фото:
Режиссер и сценарист Арсений Гончуков рассказал НИА "Нижний Новгород", кого он видит в роли нижегородского купца Николая Бугрова, о котором планирует снять художественный фильм.
По словам Гончукова, в его "дрим-каст" входят Юрий Цурило, Александр Балуев и Алексей Гуськов. Однако он подчеркнул, что выбор актера будет непростым.
"Кастинг будет огромный. Для меня, как для режиссера, этот вопрос самый сложный, самый мучительный, самый животрепещущий", — отметил он.
Режиссер добавил, что актер должен быть подобран с учетом сложности и масштабности образа главного героя.
Гончуков не исключает, что в итоге на роль может быть приглашен менее известный актер, поскольку участие медийных лиц требует значительных финансовых затрат.
Скоро у НИА "Нижний Новгород" выйдет большое интервью с режиссером Арсением Гончуковым. Мы поговорили со знаменитым земляком о российском кинематографе, жизни в Израиле и творческих планах, которые, как оказалось, связаны не только с кино.
