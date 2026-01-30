Режиссер Гончуков признался, что в роли купца Бугрова видит Александра Балуева Культура и отдых

Фото: Арсений Гончуков/ VK

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Режиссер и сценарист Арсений Гончуков рассказал НИА "Нижний Новгород", кого он видит в роли нижегородского купца Николая Бугрова, о котором планирует снять художественный фильм.

По словам Гончукова, в его "дрим-каст" входят Юрий Цурило, Александр Балуев и Алексей Гуськов. Однако он подчеркнул, что выбор актера будет непростым.

"Кастинг будет огромный. Для меня, как для режиссера, этот вопрос самый сложный, самый мучительный, самый животрепещущий", — отметил он.

Режиссер добавил, что актер должен быть подобран с учетом сложности и масштабности образа главного героя.

Гончуков не исключает, что в итоге на роль может быть приглашен менее известный актер, поскольку участие медийных лиц требует значительных финансовых затрат.

Скоро у НИА "Нижний Новгород" выйдет большое интервью с режиссером Арсением Гончуковым. Мы поговорили со знаменитым земляком о российском кинематографе, жизни в Израиле и творческих планах, которые, как оказалось, связаны не только с кино.