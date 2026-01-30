Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 января 2026 14:50Режиссер Гончуков признался, что в роли купца Бугрова видит Александра Балуева
30 января 2026 13:45ДК в селе Никитино капитально отремонтирован по проекту "Вам решать!"
30 января 2026 11:56ЗСНО повторно направит в Госдуму законопроект о реставрации ОКН за счет дольщиков
29 января 2026 19:47Никитин представил в Москве выставку, приуроченную к 80-летию патриарха Кирилла
29 января 2026 16:03Усадьбу Оболенских в Воротынском округе вновь выставили на торги
29 января 2026 10:21Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года
28 января 2026 20:20Глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся ОКН в Арзамасе
28 января 2026 14:10Проект пятизвездочной гостиницы на Покровке получил одобрение экспертизы
28 января 2026 06:13Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по устойчивости развития туризма
27 января 2026 17:49Нижегородская область — в топ-5 регионов по чтению произведений Чехова
Культура и отдых

Режиссер Гончуков признался, что в роли купца Бугрова видит Александра Балуева

30 января 2026 14:50 Культура и отдых
Режиссер Гончуков признался, что в роли купца Бугрова видит Александра Балуева

Фото: Арсений Гончуков/ VK

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Режиссер и сценарист Арсений Гончуков рассказал НИА "Нижний Новгород", кого он видит в роли нижегородского купца Николая Бугрова, о котором планирует снять художественный фильм

По словам Гончукова, в его "дрим-каст" входят Юрий Цурило, Александр Балуев и Алексей Гуськов. Однако он подчеркнул, что выбор актера будет непростым.

"Кастинг будет огромный. Для меня, как для режиссера, этот вопрос самый сложный, самый мучительный, самый животрепещущий", — отметил он.

Режиссер добавил, что актер должен быть подобран с учетом сложности и масштабности образа главного героя.

Гончуков не исключает, что в итоге на роль может быть приглашен менее известный актер, поскольку участие медийных лиц требует значительных финансовых затрат. 

Скоро у НИА "Нижний Новгород" выйдет большое интервью с режиссером Арсением Гончуковым. Мы поговорили со знаменитым земляком о российском кинематографе, жизни в Израиле и творческих планах, которые, как оказалось, связаны не только с кино. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Кино Фильм
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 09:13Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году
25 декабря 2025 13:01Озвучены даты проведения 10-го фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
07 августа 2025 17:29Нижний Новгород — все ближе к званию кинематографической столицы России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных