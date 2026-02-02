НГХМ повысил цены на билеты и экскурсии с 1 февраля

Фото:
Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) объявил об изменении стоимости входных билетов и экскурсионных услуг. Новые цены начали действовать с 1 февраля 2026 года.
Полный билет на посещение музея будет стоить 500 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрен льготный тариф — 250 рублей.
Стоимость экскурсионного обслуживания устанавливается отдельно и зависит от численности группы. Для группы до 10 человек цена составит 4000 рублей за всю группу. Если в составе группы более 10 человек, оплата составит 300 рублей с каждого участника.
Кроме того, будет доступен входной билет, позволяющий посетить экспозиции сразу в трёх зданиях музея. Такой билет будет стоить 1200 рублей для взрослых и 600 рублей для льготных категорий граждан. Этот билет действует в течение трёх дней с момента приобретения и даёт право на однократное посещение следующих площадок: НГХМ "Русское искусство", НГХМ "Зарубежное искусство" и НГХМ "Искусство XX века".
Представители музея выразили благодарность посетителям за понимание и подчеркнули, что продолжат стремиться к тому, чтобы искусство оставалось доступным и вдохновляющим для каждого.
Ранее сообщалось, что аквапарк "Океанис" обновил тарифы после новогодних праздников.
