Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородский производитель выпускал куриные полуфабрикаты с бактериями

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов куриных полуфабрикатов нижегородского производителя, выявил в продукции наличие микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии). Попав в организм человека, эта бактерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему.

Стали известны новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам

Еще 186 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 1 октября. Вчера было зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 88 жителей Нижнего Новгорода

По данным на 1 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 118 заболевших COVID-19 - это на 88 человек больше, чем вчера – в среду 30 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 585 человек.

Карантин по COVID-19 действует в 47 классах, по ОРВИ - в 168 классах нижегородских школ

Карантин по COVID-19 действует в 47 классах 31 школы Нижегородской области по состоянию на вечер 30 сентября. При этом 29 сентября на карантине находились 73 класса в 37 школах, а 28 сентября - 58 классов в 40 школах.

Девелоперы покидают Нижний Новгород из-за проблем с ОКН

По мнению экспертов, отпугивают инвесторов действия активистов, в результате чего центр города заполняется руинами. За последние несколько лет в Нижнем Новгороде остановили многие проекты развития застроенных территорий. За этим последовали многочисленные суды и споры с активистами, которые навязывают свое мнение девелоперам и представителям власти.

Не возобновившие работу предприниматели продолжат получать COVID-субсидии

Решение касается льготного проезда для тех, кто участвует в борьбе с пандемией, и субсидий предпринимателям. Данная мера поддержки продлится до конца октября.

Второй этап фестиваля INTERVALS стартует в Нижнем Новгороде 1 октября

Второй этап международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS TEASER стартовал в Нижнем Новгороде сегодня, 1 октября, и продлится до 4 октября.

Перевозчиков Нижнего Новгорода начинают штрафовать за отсутствие медицинских масок

Сейчас в Нижнем Новгороде продолжаются рейды по соблюдению масочного режима городскими перевозчиками. Выявленные нарушения касались отсутствия средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов. Это противоречит действующему Указу Губернатора о введении режима повышенной готовности.

Пациентов нижегородского дома милосердия эвакуировали из-за пожара 1 октября

Пожар произошел в частном доме по адресу: ул. Кащенко, 35 в Приокском районе. При этом возникла угроза возгорания соседнего здания "Частный дом милосердия". В связи с этим, пациенты были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Более 200 нижегородцев оштрафуют за отсутствие теста на COVID-19 после заграничного отдыха

Постановление главного врача РФ предусматривает обязательное обследование на COVID-19 всем вернувшимся из-за рубежа, однако более 200 нижегородцев пренебрегли правилами.

Перевод нижегородских школ на дистанционку из-за ОРВИ пока не планируется

Перевод нижегородских школ на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями пока не планируется. После сентябрьского роста заболеваемости среди нижегородцев в настоящее время ситуация начинает стабилизироваться.

Нижегородские власти намерены вместе с дольщиками контролировать строительство ЖК "Новинки Smart City"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 октября обсудил с дольщиками ЖК "Новинки Smart City". Итогом встречи стала договоренность проводить регулярные совещания между дольщиками и представителями правительства региона.