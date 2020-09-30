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Происшествия

Пациентов нижегородского дома милосердия эвакуировали из-за пожара 1 октября

01 октября 2020 09:11  [80] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

26 пациентов нижегородского дома милосердия эвакуировали из-за пожара рано утром 1 октября 2020 года. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел в частном доме по соседству по адресу: ул. Кащенко, 35 в Приокском районе.

При этом, возникла угроза возгорания соседнего здания "Частный дом милосердия". В связи с этим, пациенты были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара личного дома составила 500 кв. м. В тушении участвовали 70 спасателей.

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