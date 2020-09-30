Нижний сегодня: главные события дня Общество

Режим самоизоляции введен в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предусматривают обязательную самоизоляцию ряда категорий граждан. Речь идет о пожилых нижегородцах, беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями.

Игорь Зотов стал зампредом правительства Нижегородской области

В ноябре 2018 года Игорь Зотов был назначен руководителем аппарата регионального правительства. Аппарат осуществляет организационно-техническое, документационное и аналитическое обеспечение исполнения губернатором и правительством своих полномочий. Теперь, в новой должности заместителя председателя правительства, он будет курировать взаимодействие с федеральными органами власти и ведомствами.

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 143 классах нижегородских школ

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 143 классах школ Нижегородской области, по состоянию на вечер 7 октября 2020 года. Также, как ранее, полностью на карантин закрыты 4 школы: по COVID-19 два учреждения - школа в п.Октябрьский на Бору и школа в с.Носовая Краснобаковского района; по ОРВИ - кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района. Помимо этого, на карантине по COVID-19 находятся еще 60 классов в 40 школах.

Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 34 039 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 354 (вчера - 4 244). За прошедшие сутки зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом, а днем ранее - 227 новых случаев.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 123 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 8 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 16 804 заболевших COVID-19 - это на 123 человека больше, чем в среду 7 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 34 039 человек.

Новые правила к организации труда начинают действовать в Нижегородской области

Сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Игорь Носов покинул пост замгубернатора Нижегородской области

Игорь Носов ранее курировал взаимодействие с федеральными органами власти в должности заместителя губернатора и покинул пост по собственному желанию.

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут оформить больничный с 12 по 25 октября

В связи с распространением коронавирусной инфекции, жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут оформить себе листок нетрудоспособности с 12 по 25 октября.

Глеб Никитин рассказал о перспективах использования QR-кода для выхода на улицу

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области сегодня введен режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Весной, когда также действовал такой режим, нижегородцы покидали помещения, оформляя QR-код. Сейчас этого делать не нужно.

Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области

Михаил Морозов стал и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Он приступил к новым обязанностям с 8 октября 2020 года. До этого назначения Михаил Морозов работал в должности заместителя министра энергетики и ЖКХ региона. Курировал управление энергетики и отдел топливообеспечения.

Андрей Чертков покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области

Чертков ушел по собственному желанию. Сейчас он назначен первым заместителем главы администрации Кстовского района.