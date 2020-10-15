Нижний сегодня: главные события дня Общество

Суд арестовал врача, выдавшего справку на оружие Даниилу Монахову

Врач частной клиники, выдавший разрешение на оружие, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц.

Медицинский работник выписал справку, на основе которой подразделение Росгвардии выдало молодому человеку лицензию на приобретение охотничьего оружия, а в дальнейшем на его хранение и ношение.

Врача арестовали до 12 декабря 2020 года включительно.

Уголовное дело из-за борского стрелка завели также на инспектора отдела по делам несовершеннолетних полиции № 3 по Ленинскому району

По версии следствия, в марте 2019 года сотрудница этого отдела, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий несовершеннолетнего ученика, грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона.

В частности, при наличии в материалах проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Даниила Монахова признаков преступления, приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 12 октября в п.Большеорловское 18-летний Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения), еще трое ранены, в том числе его бабушка (1957 года рождения; женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения).

Экс-глава минсоцполитики Алексей Исаев назначен и.о. управляющего нижегородского ФСС

Алексей Исаев приступит к своим обязанностям с 19 октября. В минсоцполитики он работал с ноября 2017 года, начиная с поста заместителя министра, а в 2019 году был назначен главой министерства.

Напомним, что экс-глава нижегородского ФСС Юрий Хабров в начале октября текущего года назначен министром социальной политики региона.

Горадминистрация расторгает договор концессии на строительство станции снеготаяния в Нижнем Новгороде

Дело в том, что под местом, где планировалась станция, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, не целесообразно.

Нижегородская администрация намерена расторгнуть концессию по фонтанам

На данный момент фонтаны, хоть и с опозданием, но отреставрированы. Однако концессионное соглашение также предполагало обслуживание этих фонтанов сроком на 7 лет.

Стоимость работ показалась городской администрации чрезмерной. В ходе переговоров с концессионером было принято решение, что город оплатит полученные затраты в следующем году и расторгнет соглашение.

Подрядчика, который будет обслуживать фонтаны, выберут на конкурсной основе.

Болельщиков на трибунах заменят их фотографии

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" станет заполнять свободные места на трибунах во время матчей макетами.

Дело в том, что в условиях действующих ограничений матчи должны проходить без зрителей. Ранее матчи проходили с ограниченным количеством зрителей. В хоккейном клубе пояснили, что тогда спрос на билеты заметно превышал их реальное количество, поэтому многие не попадали на игру. Тем, кто пропускал матчи, хоккейный клуб предлагал прислать фотографии, которые размещались на трибунах и имитировали присутствие болельщиков.

Новый асфальт уложили на Казанском съезде за сутки

Работа по укладке более 1 тысячи тонн асфальта заняла один день. Фрезеровка дорожного полотна состоялась накануне.

Сейчас подрядчику предстоит создать пешеходные дорожки и колясочные съезды. Также планируется установка новых дорожных знаков.

Нижегородские кружки переходят на дистанционку

Речь идет о детских центрах, дворцах творчества, детских клубах и парках, а также других учреждениях допобразования.

Ограничения временные – действуют в период осенних школьных каникул, то есть с 19 октября по 4 ноября.

Обучение пока будет проходить в онлайн формате или в форме очных индивидуальных занятий.

Спортивные секции продолжат работать в штатном режиме, с соблюдением противоэпидемиологических требований.