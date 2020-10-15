"Механизмы работы Законодательного собрания будем постепенно совершенствовать", - Евгений Люлин Политика

"На должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области избираюсь в третий раз. Делать сравнение с предыдущим периодом работы не буду. Сегодня нужно сохранить в Законодательном собрании то, что создано и хорошо работает. Всегда так по жизни делаю, поэтому не собираюсь производить коренную перестройку. Очевидно, что региональный парламент и его аппарат работают достаточно эффективно. Что касается механизмов работы Законодательного собрания, то будем их постепенно совершенствовать, этот процесс должен быть постоянным", - заявил Евгений Люлин после своего избрания председателем регионального парламента на заседании 29 октября 2020 года.

"Сегодня мы переживаем непростой период, связанный с пандемией коронавируса. Это влияет на все сферы жизни, будь то экономика, сельское хозяйство или социальная политика. Даже образовательная сфера претерпевает сегодня определенные корректировки из-за сложившейся ситуации. Поэтому вместе с правительством области будем работать над тем, чтобы самые актуальные и насущные изменения закрепить законодательно", - сказал Евгений Люлин.

"Наше сотрудничество с исполнительной властью подразумевает и то, что работа над законопроектами тоже будет совместной. Задачи в этом направлении мы с губернатором подробно обсудили. Будем работать!" - резюмировал Евгений Люлин.