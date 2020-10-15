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Экономика

"Рекордно низкий уровень ключевой ставки стимулирует нижегородскую экономику", - Лариса Павлова

02 ноября 2020 17:18  [68] Экономика
Лариса Павлова

Лариса Павлова

Фото: ЦБ РФ

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова прокомментировала решение регулятора, сохранившего ключевую ставку на уровне 4,25% годовых:

"23 октября Банк России продлил паузу в снижении ключевой ставки с учетом неустойчивой ситуации на глобальных рынках. Обстановка остается непростой, что во многом связано с эпидемиологической ситуацией. Хотя на более длительном периоде преобладают дезинфляционные риски, на краткосрочном горизонте усилились проинфляционные факторы. Это связано, например, с произошедшим ослаблением рубля", - пояснила Лариса Павлова.

"Отмечу, что предыдущие снижения ключевой ставки (всего в 2020 году ставка была снижена на 2 п.п.) уже повлекли за собой снижение ставок по банковским продуктам. Многие жители Нижегородской области могли это заметить, например, по ипотеке", - пояснила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России.

"При этом председатель Банка России объявила, что некоторое пространство для снижения ключевой ставки еще сохраняется. Совет директоров будет оценивать сроки и необходимость использования этого пространства на следующих заседаниях с учетом экономической ситуации. В текущих обстоятельствах уровень ключевой ставки уже соответствует мягкой денежно-кредитной политике, то есть стимулирует потребительскую и производственную активность, в том числе у нас в Нижегородской области, и ограничивает риски отклонения инфляции вниз от цели – вблизи 4%", подытожила Лариса Павлова.

Напомним, что ставка в 4,25% была принята еще на июльском заседании совета директоров ЦБ РФ, и является историческим минимумом. В сентябре совет директоров поддержал сохранение ключевой ставки. Возможность дальнейшего снижения ставки будет рассматриваться на ближайших заседаниях.

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