"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 января 2021 19:18  [34] Озвучена новая схема движения транспорта во время строительства развязки на Циолковского
20 января 2021 19:03  [65] Первичное звено нижегородского здравоохранения модернизируют за 15,6 млрд рублей
20 января 2021 18:48  [72] Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование соцконтрактов на 17%
20 января 2021 18:29  [93] ЦОДД объяснил, почему на улицах Нижнего Новгорода вводится запрет на парковку
20 января 2021 17:10  [98] Стационарные валидаторы в нижегородских автобусах станут выдавать билеты
20 января 2021 17:00  [118] Ликвидировать "Черную дыру" в Дзержинске планируется до конца 2021 года
20 января 2021 16:25  [431] "Ново-Сормовское" кладбище планируется расширить на 11 гектар в 2021 году
20 января 2021 15:33  [118] Санавиацию задействовали в Нижегородской области в 2020 году почти каждый день
20 января 2021 15:29  [220] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
20 января 2021 15:23  [118] Налоговые поступления в Нижегородской области увеличились в 2020 году, несмотря на COVID-19
Общество

Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование соцконтрактов на 17%

20 января 2021 18:48  [72] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование социальных контрактов на 17% по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, проект по предоставлению адресной государственной поддержки на основании социального контракта депутаты комитета по соцвопросам Законодательного собрания Нижегородской области обсудили на заседании 20 января.

В частности, депутаты обсудили информацию правительства области о ходе реализации в регионе пилотного проекта, направленного на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза до 2024 года.

Одним из инструментов для достижения этих целей является предоставление адресной государственной социальной поддержки на основании социального контракта. В данном случае речь идет о выплатах гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. При этом для преодоления бедности и улучшения материального положения человек должен предпринимать определенные меры, например, пройти переобучение, найти работу и так далее.

В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках социального контракта в Нижегородской области было направлено 1,78 млрд рублей, из которых 1,317 млрд рублей составили средства федерального бюджета, 462 млн рублей - областного бюджета. В 2021 году общий объем средств, предусмотренных на эти цели, составляет 2,074 млрд рублей, что больше суммы 2020 года на 16,7%.

"Тренд в развитии законодательства в социальной сфере заключается в том, что помогать нужно прежде всего тем, кто в этом нуждается наиболее остро. В свое время депутаты Законодательного собрания приняли закон, предусматривающий такую форму поддержки как социальный контракт. Важно понимать, что социальный контракт подразумевает, что человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, будет предпринимать реальные шаги, чтобы выйти из нее. То есть государство создает условия, чтобы временные трудности были успешно преодолены. Социальный контракт, безусловно, является эффективным механизмом для снижения уровня бедности", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph