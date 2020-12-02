Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование соцконтрактов на 17% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование социальных контрактов на 17% по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, проект по предоставлению адресной государственной поддержки на основании социального контракта депутаты комитета по соцвопросам Законодательного собрания Нижегородской области обсудили на заседании 20 января.

В частности, депутаты обсудили информацию правительства области о ходе реализации в регионе пилотного проекта, направленного на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза до 2024 года.

Одним из инструментов для достижения этих целей является предоставление адресной государственной социальной поддержки на основании социального контракта. В данном случае речь идет о выплатах гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. При этом для преодоления бедности и улучшения материального положения человек должен предпринимать определенные меры, например, пройти переобучение, найти работу и так далее.

В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках социального контракта в Нижегородской области было направлено 1,78 млрд рублей, из которых 1,317 млрд рублей составили средства федерального бюджета, 462 млн рублей - областного бюджета. В 2021 году общий объем средств, предусмотренных на эти цели, составляет 2,074 млрд рублей, что больше суммы 2020 года на 16,7%.

"Тренд в развитии законодательства в социальной сфере заключается в том, что помогать нужно прежде всего тем, кто в этом нуждается наиболее остро. В свое время депутаты Законодательного собрания приняли закон, предусматривающий такую форму поддержки как социальный контракт. Важно понимать, что социальный контракт подразумевает, что человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, будет предпринимать реальные шаги, чтобы выйти из нее. То есть государство создает условия, чтобы временные трудности были успешно преодолены. Социальный контракт, безусловно, является эффективным механизмом для снижения уровня бедности", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.