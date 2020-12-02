"Мы пережили 2020 год без больших потерь и потрясений", - Евгений Люлин Политика

Евгений Люлин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Мы пережили 2020 год без больших потерь и потрясений", - сказал журналистам председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, подводя итоги 2020 года.

"Естественно, 2020 год был очень непростой. Он на все повлиял в этой жизни. Одна болячка изменила мировое развитие, порядки, привычки, традиции. Всю экономику мы вынуждены перестраивать. Почти весь год Законодательное собрание работало в онлайн-режиме, не было привычных форм", - отметил спикер регионального парламента.

"Помимо плановой системной работы у нас было очень много работы на злобу дня. Приходилось фактически ежемесячно вносить коррективы во все законодательные акты. Это и дополнительные меры социальной поддержки, поддержка промышленности, экономики. Бюджет у нас, хотя и пострадал, но при этом не пострадала ни одна программа. Все социальные обязательства были выполнены. Мы называли плановые потери бюджета - 50 млрд рублей. В итоге в значительной степени удалось их компенсировалось. Они составили больше 10 млрд рублей. Это, конечно, заметная величина, но не такая, как мы беспокоились. В других регионах потери были значительно выше", - добавил он.

По словам Евгения Люлина, в минувшем году Законодательное собрание Нижегородской области выполнило все планы по законотворчеству.

Он рассказал, что было принято 160 новых законов, в 100 - внесены изменения. Основная часть законопроектов (80%) была внесена губернатором и правительством Нижегородской области, остальные - комитетами регионального парламента, прокурором Нижегородской области и партиями "Единая Россия" и КПРФ.

Также он сообщил, что был продолжен обмен законотворческими инициативами с другими регионами.

Напомним, Евгений Люлин в ходе пресс-конференции также рассказал журналистам о планируемых изменениях в работе регионального парламента.