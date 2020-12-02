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Общество

ЕРКЦ напоминает о необходимости передавать показания счетчиков до 25 числа

22 января 2021 08:41  [92] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует передавать показания счетчиков горячей воды, отопления до 25 числа включительно. Это позволит учитывать данные при формировании квитанции за текущий месяц, пояснили в пресс-службе компании.

Передать показания можно на сайте ЕРКЦ http://www.erkc-dzr.ru/ в Личном кабинете в разделе "Передать показания", а также через сервис "Передать показания".

Кроме этого, передать показания по квитанциям ЕРКЦ до 25 числа включительно можно

- при помощи смс-сообщения на номер: +7 (963) 000 84 17;

- по телефону: +7 905 192-17-09 (работает на прием звонков только с 23 по 25 число);

- по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный), ежедневно с 08-00 до 20-00.

ЕРКЦ напоминает жителям, поставщиком услуги по горячему водоснабжению для которых является ПАО "Т Плюс", что подать заявку на вызов представителя для составления акта на замену/поверку счетчика любой житель Дзержинска и Кстова может на сайте ЕРКЦ. Это можно сделать в Личном кабинете или без регистрации в разделе "Обратная связь", заполнив поле с контактной информацией и выбрав тему обращения "Ввод/замена счетчика".

Необходимо помнить, что с января 2021 года индивидуальный прибор учета (ИПУ), срок поверки которого истек после 01.04.2020 года, считается вышедшим из строя. Это связано с тем, что 31 декабря прошлого года завершилось действие моратория на поверку бытовых счетчиков, введенного в начале пандемии. Показания такого прибора учета с января 2021 года в расчете не участвуют. Мораторий действовал в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Просим граждан быть внимательными и оперативно осуществлять поверку или замену счетчика, а также своевременно, до 25 числа включительно передавать показания приборов учета, в противном случае начисления будут производиться по среднему потреблению, а далее – по нормативу, в соответствии с законодательством.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

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