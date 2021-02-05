Нижегородский водоканал выполнил модернизацию 8 насосных станций Общество

Нижегородский водоканал выполнил модернизацию 8 насосных станций. Об этом сообщила пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, в ходе данной модернизации в 2020 году были заменены 18 насосных агрегатов старого поколения. Кроме того, проведены работы по замене коммуникаций, электрооборудования и установлены шкафы по управлению насосами.

Модернизация станций необходима для повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения стабильного уровня давления в сети и во избежание гидроударов и аварийных ситуаций. Самые крупные объекты - канализационные насосные станции "Чкаловская" и "Самочкина".

Как отметила начальник ремонтной службы АО "Нижегородский водоканал" Елена Юманова, "модернизация предполагает ряд работ, связанных с временным отключением насосной станции, а эти станции, в силу их значимости, остановить возможности не было".

"Поэтому мы нашли способ выполнить работы без отключения: разработали мероприятия, разбили на этапы, организовали ночные работы для снижения рисков и времени остановки. Кроме того, для установки оборудования на некоторых станциях, к примеру, КНС "Лесной городок" потребовалось поменять перекрытия и ряд других строительных элементов", - сказала она.

Также в течение года проводились работы по оснащению водопроводных и канализационных станций автоматизированной системой управления технологическими процессами. Более чем на 80 станциях смонтированы шкафы автоматизации и диспетчеризации, контрольно-измерительные приборы и автоматика и новые электросчетчики, завершено технологическое присоединение каналов связи, проведен монтаж щитов системы контроля и управления доступом, датчиков, камер видеонаблюдения, установлены шкафы приема и обработки сигнала и другие работы.

Установка автоматических систем позволяет удаленно круглосуточно контролировать работу и управлять оборудованием станций. В случае возникновения аварийной ситуации система сообщает о сбое. Выполнить настройку и отладку работы можно будет, не дожидаясь возникновения проблем на сети.