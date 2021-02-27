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Матч БК "Нижний Новгород" против АЕК перенесен на 25 марта. Об этом сообщается на сайте нижегородского баскетбольного клуба.
Согласно информации, встреча первого тура Топ-16 между "Нижним Новгородом" и АЕКом (Греция) планировалась 3 марта.
"Греческий клуб уведомил Лигу чемпионов и "Нижний Новгород" о том, что несколько представителей команды сдали положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.
В связи с этим было принято решение перенести игру на 25 марта.
Кроме того, домашний матч с турецким "Тюрк Телекомом" состоится не 24-го, а 23 марта.
Билеты, купленные на матч 3 марта, останутся действительными для посещения 25 марта.
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