Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд

Молодёжь "Чайки" уступила московскому "Спартаку" со счётом 1:2. Это третье поражение нижегородцев подряд.
Гости открыли счёт уже на шестой минуте матча. Во втором периоде "Чайка" прибавила и перехватила инициативу. Нижегородцы активно атаковали и создали немало опасных моментов. Один из них завершился голом Глеба Стафеева. Судьям даже пришлось прибегнуть к видеопросмотру, чтобы зафиксировать взятие ворот. Однако развить успех хозяевам не удалось.
В третьем периоде "Спартак" вышел вперед, реализовав большинство. Подопечные Алексея Томилова больше забросить не смогли, хотя почти вдвое перебросали соперника (51:28) по итогам встречи.
16 декабря на домашнем льду "Чайка" примет (6+) "Мамонтов Югры".
Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" оказался на грани вылета из зоны плей-офф.
