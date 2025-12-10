Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Молодёжь "Чайки" уступила московскому "Спартаку" со счётом 1:2. Это третье поражение нижегородцев подряд.

Гости открыли счёт уже на шестой минуте матча. Во втором периоде "Чайка" прибавила и перехватила инициативу. Нижегородцы активно атаковали и создали немало опасных моментов. Один из них завершился голом Глеба Стафеева. Судьям даже пришлось прибегнуть к видеопросмотру, чтобы зафиксировать взятие ворот. Однако развить успех хозяевам не удалось.

В третьем периоде "Спартак" вышел вперед, реализовав большинство. Подопечные Алексея Томилова больше забросить не смогли, хотя почти вдвое перебросали соперника (51:28) по итогам встречи.

16 декабря на домашнем льду "Чайка" примет (6+) "Мамонтов Югры".

