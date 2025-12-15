  1. Политика
Спорт

Тренера "Торпедо" Дмитрия Богинова ввели в Зал славы отечественного хоккея

15 декабря 2025 15:40 Спорт
Тренера Торпедо Дмитрия Богинова ввели в Зал славы отечественного хоккея

Фото: ХК "Торпедо"

Федерация хоккея России включила выдающегося тренера Дмитрия Богинова в Зал Славы отечественного хоккея. Мероприятие прошло в Новосибирске в рамках Кубка Первого канала (18+).

Богинов возглавлял горьковское "Торпедо" с 1955 по 1963 год. В 1961 году команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата СССР, став первой немосковской командой, поднявшейся на пьедестал.

Заслуженный тренер РСФСР Дмитрий Богинов не только добился громких результатов с "Торпедо", но и воспитал целую плеяду талантливых хоккеистов.

Кроме Богинова, в Зал славы были включены хоккеисты Владимир Брежнев, Сергей Мозякин, Ирина Гашенникова, судья Михаил Галиновский и спортивный врач Борис Сапроненков.

Зал славы отечественного хоккея был создан Федерацией хоккея России 21 января 2004 года, чтобы сохранить память о людях, внесших весомый вклад в развитие российского хоккея, и содействовать популяризации этого вида спорта. В него входят игроки, тренеры, судьи, функционеры и журналисты, оставившие заметный след в истории отечественного хоккея.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" рассказал об условиях продления контракта с главным тренером клуба Алексеем Исаковым.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Торпедо" рассказал об условиях продления контракта с главным тренером клуба Алексеем Исаковым.

