Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
15 декабря 2025 10:58Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавит сборную Беларуси
14 декабря 2025 16:08Нижегородское "Торпедо" заключило контракт с нападающим Амиром Гараевым
14 декабря 2025 12:01КХЛ направит делегацию в Нижний Новгород для оценки готовности новой арены
12 декабря 2025 11:10Нижегородское "Торпедо" заключило пробный контракт с Донатом Стальновым
11 декабря 2025 21:40"Торпедо-Горький" покинул зону плей-офф, проиграв "Олимпии"
11 декабря 2025 18:16Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления "Водника"
11 декабря 2025 09:15Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у УНИКСа
10 декабря 2025 22:00Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд
10 декабря 2025 19:46Блокирующий "Горького" Михаил Щербаков стал лучшим игроком ноября
10 декабря 2025 18:02Студенты НИУ Президентской академии победили на чемпионате по лазерному бою "Кубок Героев Отечества"
Спорт

Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавит сборную Беларуси

15 декабря 2025 10:58 Спорт
Экс-тренер Пари НН Виктор Ганчаренко возглавит сборную Беларуси

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший главный тренер "Пари Нижний Новгород" Виктор Ганчаренко продолжит работу на родине. Специалист стал главным тренером сборной Беларуси.

По информации инсайдера Ивана Карпова, соглашение рассчитано до конца 2027 года. Зарплата специалиста составит 20 тысяч евро в месяц. Ожидается, что 20 декабря Ганчаренко вернётся из отпуска и вскоре после этого официально подпишет контракт.

48-летний тренер работал в России более 10 лет. За это время он руководил ЦСКА, "Краснодаром", "Уралом" и "Пари НН".

Напомним, в октябре 2024 года он возглавил нижегородский клуб, подписав двухлетний контракт. Команда находилась не в лучшем состоянии, и, несмотря на попытки, переломить ситуацию не удалось — "Пари НН" снова финишировал на 13-м месте и проиграл "Сочи" в стыках, вылетев из Премьер-лиги. Тем не менее, из-за снятия "Химок" по решению исполкома РФС, нижегородцы остались в РПЛ.

Контракт с Ганчаренко расторгли в июне 2025 года. Вместе с ним команду покинул и весь тренерский штаб, включая старшего тренера Александра Ермаковича, который теперь тоже будет работать в сборной Беларуси.

Ранее сообщалось, что "парижане" одержали победу над махачкалинским "Динамо" перед зимней паузой и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2025 14:07Нападающий "Пари НН" Вячеслав Грулёв подвёл итоги первой части сезона
28 ноября 2025 16:25Антон Евменов: "Не хотелось бы терять Боселли бесплатно"
23 октября 2025 15:04Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных