Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавит сборную Беларуси Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший главный тренер "Пари Нижний Новгород" Виктор Ганчаренко продолжит работу на родине. Специалист стал главным тренером сборной Беларуси.

По информации инсайдера Ивана Карпова, соглашение рассчитано до конца 2027 года. Зарплата специалиста составит 20 тысяч евро в месяц. Ожидается, что 20 декабря Ганчаренко вернётся из отпуска и вскоре после этого официально подпишет контракт.

48-летний тренер работал в России более 10 лет. За это время он руководил ЦСКА, "Краснодаром", "Уралом" и "Пари НН".

Напомним, в октябре 2024 года он возглавил нижегородский клуб, подписав двухлетний контракт. Команда находилась не в лучшем состоянии, и, несмотря на попытки, переломить ситуацию не удалось — "Пари НН" снова финишировал на 13-м месте и проиграл "Сочи" в стыках, вылетев из Премьер-лиги. Тем не менее, из-за снятия "Химок" по решению исполкома РФС, нижегородцы остались в РПЛ.

Контракт с Ганчаренко расторгли в июне 2025 года. Вместе с ним команду покинул и весь тренерский штаб, включая старшего тренера Александра Ермаковича, который теперь тоже будет работать в сборной Беларуси.

