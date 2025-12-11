Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у УНИКСа

Фото:
Баскетболисты "Пари НН" уступили казанскому УНИКС с крупным счетом — 69:100.
Гости захватили инициативу с самого начала встречи и выиграли первую четверть с разгромным перевесом — 30:9. Во второй десятиминутке нижегородцы немного стабилизировали игру в нападении, но отставание продолжало расти. К большому перерыву УНИКС вел — 55:33.
В третьей четверти УНИКС продолжил контролировать игру, сильно отрываясь от нижегородцев. В заключительном отрезке казанцы довели дело до уверенной победы — 100:69.
Это уже второе поражение "Пари НН" от УНИКСа в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ.
Следующий матч (6+) между этими командами пройдет 12 декабря в Казани.
