Спорт

Баскетболисты "Пари НН" не смогли взять реванш у УНИКСа

11 декабря 2025 09:15 Спорт
Баскетболисты Пари НН не смогли взять реванш у УНИКСа

Фото: БК "Пари НН"

Баскетболисты "Пари НН" уступили казанскому УНИКС с крупным счетом — 69:100.

Гости захватили инициативу с самого начала встречи и выиграли первую четверть с разгромным перевесом — 30:9. Во второй десятиминутке нижегородцы немного стабилизировали игру в нападении, но отставание продолжало расти. К большому перерыву УНИКС вел — 55:33.

В третьей четверти УНИКС продолжил контролировать игру, сильно отрываясь от нижегородцев. В заключительном отрезке казанцы довели дело до уверенной победы — 100:69.

Это уже второе поражение "Пари НН" от УНИКСа в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ.

Следующий матч (6+) между этими командами пройдет 12 декабря в Казани.

Ранее сообщалось, что лучшего игрока ноября выбрали в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что лучшего игрока ноября выбрали в Нижнем Новгороде.

