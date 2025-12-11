Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Спорт

"Торпедо-Горький" покинул зону плей-офф, проиграв "Олимпии"

11 декабря 2025 21:40 Спорт
Торпедо-Горький покинул зону плей-офф, проиграв Олимпии

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" продолжает череду неудач в ВХЛ, уступив "Олимпии" из Кирово-Чепецка со счётом 3:5. Это уже седьмое поражение команды в последних восьми матчах.

Начало встречи для горьковчан сложилось более чем успешно. Уже к 10-й минуте первого периода они вели 3:0 благодаря точным броскам Даниила Ильина, Никиты Рожкова и Руслана Газизова. Казалось, что матч будет развиваться по сценарию нижегородцев.

Однако после перерыва всё изменилось. "Олимпия" воспользовалась ошибками соперника: две шайбы были заброшены в большинстве во втором периоде. В начале третьего игрового отрезка гости снова реализовали численное преимущество, а затем вышли вперёд.

Попытки подопечных Дмитрия Космачева спастись в концовке встречи не увенчались успехом. Вместо этого команда пропустила пятую шайбу в пустые ворота.

Поражение отбросило нижегородцев за пределы зоны плей-офф. Теперь они занимают 17-е место в турнирной таблице.

Следующую игру (6+) "Торпедо-Горький" проведёт дома 13 декабря против "Ижстали".

Не совсем хорошо идут дела и у нижегородской молодежки. "Чайка" проиграла третий матч подряд.

Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
