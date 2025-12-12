Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 11:10 Спорт
Нижегородское Торпедо заключило пробный контракт с Донатом Стальновым

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо" заключил пробное соглашение с 26-летним нападающим Донатом Стальновым.

Форвард хорошо знаком нижегородским болельщикам. С 2018 по 2020 год он представлял команды системы "Торпедо" во всех трех российских хоккейных лигах. За это время Стальнов провёл 60 матчей за "Чайку", 37 — за "Торпедо-Горький" и 12 — за главную команду.

После ухода из нижегородского клуба он выступал в ВХЛ за "Дизель", "Рубин", "Химик" и "Нефтяник", а также играл в КХЛ за "Сочи" и "Ладу".

Всего в КХЛ Стальнов провел 108 матчей, набрав 24 очка, в ВХЛ — 187 матчей и 77 очков.

Последние полгода нападающий находился без клуба. В рамках соглашения хоккеист сыграет три матча за фарм-клуб.

Тем временем "Торпедо-Горький" опустился на 17-е место в турнирной таблице, покинув зону плей-офф, после проигрыша "Олимпии" накануне.

Напомним, после повышения Алексея Исакова, который привёл "горьковчан" к победе в плей-офф, в основную команду, клуб возглавил Дмитрий Космачёв. Ранее он входил в тренерский штаб Исакова.

ХК "Торпедо" ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
