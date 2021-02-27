Глеб Никитин встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 марта встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

3 марта в Казани торпедовцы проведут первый матч в плей-офф "Кубка Гагарина" с казанским "Ак Барсом".

"Сезон был очень непростым, особенно на старте, в момент очередной волны коронавируса. Никто в мире толком не понимал, как будет функционировать профессиональный хоккей. Но нам удалось справиться со всеми трудностями", - сказал Глеб Никитин.

"Мы, болельщики "Торпедо", благодарны за досрочный выход в плей-офф. Очень рассчитываем, что вы покажете достойный хоккей, как в Казани, так и дома", - добавил губернатор Нижегородской области.