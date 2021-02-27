Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2021 17:59  [111] Глеб Никитин встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо"
02 марта 2021 17:37  [128] Нижегородская область лидирует по числу заявок на конкурс "Навигаторы детства"
02 марта 2021 17:28  [116] Нижегородцы могут получить грант до 100 тысяч рублей на проект по благоустройству
02 марта 2021 17:23  [145] Недобросовестных подрядчиков уборки снега в Нижнем Новгороде включат в соответствующий реестр
02 марта 2021 16:41  [156] Работы по благоустройству парка "Швейцария" выполнены на 40%
02 марта 2021 16:39  [145] ДУКу дома с "парной" в подъезде в Нижнем Новгороде рекомендовано восстановить герметичность подвала
02 марта 2021 16:34  [164] Пациентов с тяжелыми ожогами доставили для лечения в ПИМУ из пяти регионов России
02 марта 2021 15:43  [142] Нижегородская еврейская община передала 100 сладких подарков врачам больницы №40
02 марта 2021 15:31  [126] Шесть участков дорог в Кстовском районе отремонтируют до октября 2021 года
02 марта 2021 14:40  [202] Объявлен аукцион на строительство Южного обхода Арзамаса
Общество

Глеб Никитин встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо"

02 марта 2021 17:59  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 марта встретился с игроками и руководством ХК "Торпедо". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

3 марта в Казани торпедовцы проведут первый матч в плей-офф "Кубка Гагарина" с казанским "Ак Барсом".

"Сезон был очень непростым, особенно на старте, в момент очередной волны коронавируса. Никто в мире толком не понимал, как будет функционировать профессиональный хоккей. Но нам удалось справиться со всеми трудностями", - сказал Глеб Никитин.

"Мы, болельщики "Торпедо", благодарны за досрочный выход в плей-офф. Очень рассчитываем, что вы покажете достойный хоккей, как в Казани, так и дома", - добавил губернатор Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph