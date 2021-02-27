"Открывать караоке и кальянные в Нижегородской области пока рано", - Роспотребнадзор Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открывать караоке и кальянные в Нижегородской области пока рано. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

"Надо понимать, что караоке и кальянные - это высокие риски передачи вируса. Люди там приближаются друг к другу, надо сказать честно. В караоке - передают друг другу микрофон. Это не то, что нужно нашему обществу в первую очередь. Как только все встанет на свои рельсы, они откроются. Но пока не время", - сказала она.

Глава ведомства отметила, что в отличие от других стран, в России ограничения вводятся и отменяются не единовременно.

"Наша страна мудро и взвешенно подходила к этому процессу. Если на первых порах закрывалось практически все, постепенно многое что выводится. В первую очередь - то, что необходимо. Чтобы дети имели возможность учиться, люди – приобретать товары первой необходимости, потом и другие товары", - сказала она.

Напомним, что 20 октября в Нижегородской области был введен запрет на ночные кафе. Проведение дискотек в барах и ресторанах также недопустимо.

Ответственность за нарушение указа губернатора "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.