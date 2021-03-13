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Политика

"Обладая устойчивой электоральной поддержкой, Глеб Никитин упрочивает и позиции "Единой России", – Евгений Семенов

24 марта 2021 13:01  [73] Политика
Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Обладая устойчивой электоральной поддержкой, Глеб Никитин упрочивает и позиции "Единой России", – заявил руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, комментируя итоги круглого стола, посвященного предстоящим выборам в Госдуму.

По его словам, общая ситуация по стране не всегда коррелируется с тем или иным субъектом.

"Если говорить о Нижегородской области, то для нее характеры более устойчивые позиции "Единой России". Это обусловлено тем, что региональным лидером партии является губернатор Глеб Никитин. Обладая устойчивой электоральной поддержкой, он конвертирует этот личный капитал в электоральный капитал партии, упрочивая ее позиции", - отметил Евгений Семенов.

"Вместе с тем так называемые партии "Буферной зоны", ярко дебютировавшие в других регионах, в Нижегородской области в 2020 году себя проявили слабо, поэтому и в этом году вряд ли стоит ждать от них серьезных действий", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, эксперты распределили все политические партии России по трем лигам.

К Высшей лиге были отнесены парламентские политические партии. Первая лига сформировалась из числа партий, получивших представительство в органах законодательной власти субъектов РФ. Вторую лигу составили партии, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне.

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Теги:
Выборы Государственная Дума Евгений Семенов
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