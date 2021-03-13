Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 25 марта Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрации районов Нижнего Новгорода рассказали о работах по вывозу снега и откачке воды с улиц 24 марта.

Как сообщили в администрации Советского района, 25 марта работы по уборке снега были запланированы в кварталах улиц М. Ямская, Чукотская, Краснозвёздная, Пушкина, Ванеева, Академика Сахарова и на проспекте Гагарина. Также планировалась расчистка тротуаров по ул.Белинского (от ул.Ашхабадской до ул.Ошарской).

Расчищать улично-дорожную сеть от снега и наледи вышло 36 единиц снегоуборочной техники и 53 дорожных рабочих. Кроме того, в районе организованы противопаводковые мероприятия – ведется очистка системы ливневой канализации.

На территории Приокского района также продолжаются работы по вывозу снега. Сегодня задействовано 37 единиц техники и 55 дорожных рабочих на улицах Лебедева, дублере проспекта Гагарина. Кроме того, организован вывоз снежных масс с улицы Ларина.

По информации Московского района, 25 марта работают 62 единицы техники, 70 дорожных рабочих и 333 дворника. Снег вывозится с улиц Страж революции, 50 лет Победы, между домами 22 и 24 по ул. Коминтерна, у ДК им.Орджоникидзе, с ул.Чаадаева. Кроме того, во второй половине дня организована откачка талых вод с перекрестка пр. Героев и ул. Гастелло, в кольце автобусов по ул.Рябцева и в кольце троллейбусов на ул. Чаадаева, а также на ул.Народной.

Талые воды также откачивают в Автозаводском районе на улицах Орбели, Переходникова, Челюскинцев. Сегодня на территории района работают 155 дорожных рабочих и более 30 единиц техники. Вывоз снега и расчистка тротуаров идут на улицах Мончегорская, Южное шоссе, Советской Армии, Веденяпина, Янки Купалы.

В Сормовском районе продолжается уборка внутриквартальных проездов от снега и наледи и откачка талых вод в зонах возможного подтопления. Сейчас на дорогах района работают грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, тракторы и водооткачивающая техника.

Подтоплениям в Сормовском районе больше всего подвержены улицы Светлоярская, Лунская, Федосеенко, проспект 70 лет Октября. Этим адресам, по информации районной администрации, подрядчики уделяют особое внимание.

Коммунальные службы Ленинского района сегодня вывозили снег с ул. Снежной, 27/2, 29/2, 33 и ул. Норильской, 14. Кроме того, осуществляется сбор мусора в местах с наиболее высокой проходимостью населения.

Силами подрядных организаций очищен тротуар у детского сада №325, от станции метро "Двигатель Революции" до больницы №33, трамвайная остановка на ул. Переходникова, подъездная дорога к домам №№ 12,14,16 по ул. Героя Самочкина, дорога около дома №18 по ул. Снежная. На ул. Памирская, 13 и Комсомольском шоссе произведена откачка талых вод.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.