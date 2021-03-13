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Культура и отдых

"РобоФест" соберет в Нижнем Новгороде более 200 участников

29 марта 2021 18:04  [27] Культура и отдых

Фото: Организаторы

VIII робототехнический фестиваль "РобоФест" соберет в Нижнем Новгороде более 200 участников по 14 направлениям. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Мероприятие пройдет с 30 марта по 5 апреля 2021 года. Фестиваль является крупнейшим областным робототехническим соревнованием, в рамках которого запланированы интерактивные зоны, выставка инженерных и творческих проектов, гуру-лекции для наставников и родителей.

Фестиваль проводится в рамках общероссийской программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России" фонда "Вольное дело". Генеральный партнер фестиваля – "Группа ГАЗ".

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Теги:
Технологии Фестиваль
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