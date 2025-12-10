Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Исследование ВТБ и OneTwoTrip: Нижний Новгород вошёл в топ городов для осеннего отдыха

10 декабря 2025 16:30 Культура и отдых
Фото: АНО "Центр 800"

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что этой осенью россияне стали чаще путешествовать. По оценке банка, рост трат на путешествия в осенний сезон этого года составил 30%.

Куда ездили

По статистике отельных заказов OneTwoTrip, осенью россияне чаще всего отдыхали в Москве (22,5% всех бронирований), Санкт-Петербурге (14,6%) и Адлере (4,4%). В первую пятерку популярных направлений также вошли Казань (3,2%) и Екатеринбург (2,7%). В десятку лидеров попали Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эстосадок (2,2%), Сочи (2,0%) и Нижний Новгород (1,8%).

Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Наиболее востребованными были объекты без звезд – апартаменты, гостевые дома и хостелы: их выбирали в 30,5% случаев. Отели категории «четыре звезды» пользовались сопоставимым спросом (30,1%), трехзвездочные гостиницы заняли 25,8% всех заказов, а пятизвездочные – 10%. Варианты с одной и двумя звездами традиционно оставались нишевыми (0,3% и 3,3% соответственно).

«Анализируя поездки россиян этой осенью по стране, мы выяснили, что гораздо более востребованной у них стала Тверь: спрос на гостиницы в городе вырос на 53%. Также существенно увеличился интерес путешественников к отдыху в Калуге (+35%), а замыкает тройку тревел-открытий Оренбург, где отели бронировали на 34% чаще, чем прошлой осенью», - рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Сколько тратили

По данным ВТБ, осенью россияне потратили на авиа- и ж/д билеты, проживание и развлечения 154 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее. Общее количество транзакций в этих категориях превысило 200 млн.

Среди туристических расходов наибольший рост зафиксирован в сегменте железнодорожных поездок – траты на билеты дальнего следования увеличились на треть, до 8,8 млрд рублей, средний чек составил 3,5 тыс. рублей.

На авиабилеты клиенты банка потратили 12 млрд рублей (+18%), а средний чек достиг 20,5 тыс. рублей (+7%). На проживание в отелях пришлось 10,2 млрд рублей при среднем чеке 7,4 тыс. рублей.

«Россияне все чаще путешествуют осенью – расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Этому способствуют праздничные дни и желание активно провести время в "низкий сезон", когда можно найти более выгодные варианты размещения в популярных туристических точках. Путешественники предпочитают не только соседние регионы, но и более дальние направления, расширяя географию отдыха», - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Теги:
ВТБ Отдых
