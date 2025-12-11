Актер Александр Домогаров предстал перед нижегородцам в роли Арбенина

Фото:
Нижегородцы стали свидетелями яркого театрального события — в ТЮЗе состоялся показ спектакля "Маскарад" (16+) по пьесе Лермонтова. Постановку привез Театр Российской Армии в рамках гастролей, прошедших 10 декабря. Главную роль Арбенина исполнил народный артист России Александр Домогаров, передает pravda-nn.ru.
Режиссёром спектакля выступила Нина Чусова. В её интерпретации классическая пьеса обрела новое звучание и стала заметным явлением в театральной жизни Москвы. Теперь её смогли оценить и нижегородские поклонники драмы.
По словам режиссера, идея спектакля вынашивалась долго. "Для меня, как и для Александра Домогарова, этот спектакль – новый этап в жизни, переосмысление, ответ на многие вопросы", — рассказала Чусова.
Она подчеркнула, что в основе постановке - лабиринт: в центре — человек, стремящийся выбраться к свету, преодолевая ловушки и искушения. Спектакль, по её словам, исследует путь души, которая ищет спасение в тёмном и запутанном мире.
Публика встретила спектакль с восторгом и долго аплодировала артистам. Для столичной труппы выступление стало настоящим испытанием, требующим адаптации к новой сцене.
Александр Домогаров отметил, что перенос постановки на другую площадку всегда сопряжён с трудностями.
"Мало того, что сцена Театра Армии в разы больше всех остальных и для гастролей театр специально сделал новые декорации меньшего размера. Есть ещё световая партитура, звуковая партитура, а они могут не совпасть с той аппаратурой, которая есть в театре, который принимает у себя спектакль", — признался актёр.
Он добавил, что на нижегородской сцене спектакль получился "очень хорошим, тонким и глубоким".
