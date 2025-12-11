Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 декабря 2025 13:50Актер Александр Домогаров предстал перед нижегородцам в роли Арбенина
11 декабря 2025 11:14Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий
10 декабря 2025 20:00НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса
10 декабря 2025 18:15467 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли атестацию в 2025 году
10 декабря 2025 17:52Новогодняя гостиная открылась в пространстве "Хохлома" в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 16:30Исследование ВТБ и OneTwoTrip: Нижний Новгород вошёл в топ городов для осеннего отдыха
10 декабря 2025 15:28Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят
10 декабря 2025 14:00Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей
10 декабря 2025 11:16Уникальные находки археологов представили в Нижегородском кремле
10 декабря 2025 11:00Высота памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде может составить 95 метров
Культура и отдых

Актер Александр Домогаров предстал перед нижегородцам в роли Арбенина

11 декабря 2025 13:50 Культура и отдых
Актер Александр Домогаров предстал перед нижегородцам в роли Арбенина

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы стали свидетелями яркого театрального события — в ТЮЗе состоялся показ спектакля "Маскарад" (16+) по пьесе Лермонтова. Постановку привез Театр Российской Армии в рамках гастролей, прошедших 10 декабря. Главную роль Арбенина исполнил народный артист России Александр Домогаров, передает pravda-nn.ru

Режиссёром спектакля выступила Нина Чусова. В её интерпретации классическая пьеса обрела новое звучание и стала заметным явлением в театральной жизни Москвы. Теперь её смогли оценить и нижегородские поклонники драмы.

По словам режиссера, идея спектакля вынашивалась долго. "Для меня, как и для Александра Домогарова, этот спектакль – новый этап в жизни, переосмысление, ответ на многие вопросы", — рассказала Чусова.

Она подчеркнула, что в основе постановке - лабиринт: в центре — человек, стремящийся выбраться к свету, преодолевая ловушки и искушения. Спектакль, по её словам, исследует путь души, которая ищет спасение в тёмном и запутанном мире.

Публика встретила спектакль с восторгом и долго аплодировала артистам. Для столичной труппы выступление стало настоящим испытанием, требующим адаптации к новой сцене.

Александр Домогаров отметил, что перенос постановки на другую площадку всегда сопряжён с трудностями.

"Мало того, что сцена Театра Армии в разы больше всех остальных и для гастролей театр специально сделал новые декорации меньшего размера. Есть ещё световая партитура, звуковая партитура, а они могут не совпасть с той аппаратурой, которая есть в театре, который принимает у себя спектакль", — признался актёр.

Он добавил, что на нижегородской сцене спектакль получился "очень хорошим, тонким и глубоким". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Театр
Поделиться:
Новости по теме
02 декабря 2025 09:34Айрат Тухватуллин временно продолжит руководить Нижегородским оперным театром
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных