Актер Александр Домогаров предстал перед нижегородцам в роли Арбенина Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы стали свидетелями яркого театрального события — в ТЮЗе состоялся показ спектакля "Маскарад" (16+) по пьесе Лермонтова. Постановку привез Театр Российской Армии в рамках гастролей, прошедших 10 декабря. Главную роль Арбенина исполнил народный артист России Александр Домогаров, передает pravda-nn.ru.

Режиссёром спектакля выступила Нина Чусова. В её интерпретации классическая пьеса обрела новое звучание и стала заметным явлением в театральной жизни Москвы. Теперь её смогли оценить и нижегородские поклонники драмы.

По словам режиссера, идея спектакля вынашивалась долго. "Для меня, как и для Александра Домогарова, этот спектакль – новый этап в жизни, переосмысление, ответ на многие вопросы", — рассказала Чусова.

Она подчеркнула, что в основе постановке - лабиринт: в центре — человек, стремящийся выбраться к свету, преодолевая ловушки и искушения. Спектакль, по её словам, исследует путь души, которая ищет спасение в тёмном и запутанном мире.

Публика встретила спектакль с восторгом и долго аплодировала артистам. Для столичной труппы выступление стало настоящим испытанием, требующим адаптации к новой сцене.

Александр Домогаров отметил, что перенос постановки на другую площадку всегда сопряжён с трудностями.

"Мало того, что сцена Театра Армии в разы больше всех остальных и для гастролей театр специально сделал новые декорации меньшего размера. Есть ещё световая партитура, звуковая партитура, а они могут не совпасть с той аппаратурой, которая есть в театре, который принимает у себя спектакль", — признался актёр.

Он добавил, что на нижегородской сцене спектакль получился "очень хорошим, тонким и глубоким".