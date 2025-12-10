467 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли атестацию в 2025 году

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 18:15 Культура и отдых
Фото: минтур Нижегородской области

10 декабря в Нижнем Новгороде прошла заключительная в 2025 году аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. В течение года в регионе уже 467 специалистов успешно сдали профессиональный экзамен. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

«Я успешно прошла аттестацию на гида-переводчика на немецком и английском языках. Процесс подготовки оказался длительным и трудоемким, потребовалось освоить значительный объем информации. Сама процедура аттестации была организована на высоком уровне: комиссия проявляла дружелюбие и внимательность, однако предъявляла строгие требования. Подобная проверка крайне необходима для формирования квалифицированных кадров среди экскурсоводов и гидов», – поделилась мнением гид-переводчик Ольга Загрядскова.

В министерстве рассказали, что из общего числа аттестованных специалистов 458 – это экскурсоводы (гиды), еще 9 человек – гиды-переводчики. 

Как отметила гид Ольга Савельева, аттестация стала для нее стимулом к развитию. Подготовка к тестированию – хороший тренинг личностных качеств, необходимых для работы экскурсоводом.

«Еще со студенческих времен я увлекалась краеведением, а сейчас уже более трех лет провожу экскурсии. Несмотря на значительное волнение, впечатления от экзамена у меня абсолютно положительные! Аттестация, безусловно, необходима, чтобы в туристической отрасли работали только настоящие профессионалы своего дела», – рассказала гид Кристина Келлер.

Напомним, проведение обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков предусмотрено федеральным законодательством и реализуется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

С 1 марта 2025 г. прохождение государственной аттестации стало обязательным условием для работы специалистов на территории всей страны.

Для допуска к аттестации необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Аттестация включает два этапа – прохождение тестирования и выполнение практического задания: проведение в экзаменационной аудитории части экскурсии по тематике билета и рассказ о конкретном объекте показа по выбору. Практическая часть экзамена выполняется экскурсоводами на русском языке, гидами-переводчиками – на выбранном ими иностранном языке. Информация о прохождении аттестации специалистами отрасли гостеприимства вносится в единый федеральный реестр, сведения которого являются открытыми и доступными. Все аттестованные специалисты получают идентификационные нагрудные карточки. Подробная информация о процедуре доступна на сайте министерства.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

