НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов анонсировал новую крупную выставку под названием "Кто мы?", которая может пройти в 2027 году. Об этом он сообщил на открытии экспозиции "Мурома. Когда молчат летописи..." (6+), передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Филиппова, будущая выставка будет посвящена историческому процессу формирования русского этноса, в основе которого лежит мирное слияние финно-угорских и славянских народов.

"Если взглянуть на некоторые европейские народы, у них не так много примесей. А у русского — огромное генетическое разнообразие: монгольские, татарские, финно-угорские, европейские корни. Все эти гены перемешаны в нашей крови — это факт, пусть и звучит немного неправильно", — отметил нижегородский историк.

Филиппов добавил, что, в отличие от колонизации Америки, Австралии или Африки, освоение русских земель происходило без масштабного насилия и кровопролития.

"И результатом мирной колонизации как раз и явились две уникальные вещи. Во-первых, мирная ассимиляция муромы, мещеры и меры. А во-вторых — до сих пор мирное сосуществование с мордвой и марийцами при сохранении ими своей культуры", — подчеркнул он.

Выставка готовится в сотрудничестве с Владимиро-Суздальским музеем, музеями Новгорода, Йошкар-Олы, Саранска и других городов.

"Мы хотим показать именно этот процесс слияния двух крупных этносов — древнего финно-угорского, родом с Урала, и более молодого славянского. И это, наверное, будет первым показом формирования нашего народа", — сказал Филиппов.

