Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 декабря 2025 20:00НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса
10 декабря 2025 18:15467 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли атестацию в 2025 году
10 декабря 2025 17:52Новогодняя гостиная открылась в пространстве "Хохлома" в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 16:30Исследование ВТБ и OneTwoTrip: Нижний Новгород вошёл в топ городов для осеннего отдыха
10 декабря 2025 15:28Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят
10 декабря 2025 14:00Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей
10 декабря 2025 11:16Уникальные находки археологов представили в Нижегородском кремле
10 декабря 2025 11:00Высота памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде может составить 95 метров
10 декабря 2025 10:10Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Матушка-Земля"
10 декабря 2025 09:00Туристическая "Тропа героев тыла" появилась в Нижегородской области
Культура и отдых

НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса

10 декабря 2025 20:00 Культура и отдых
НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов анонсировал новую крупную выставку под названием "Кто мы?", которая может пройти в 2027 году. Об этом он сообщил на открытии экспозиции "Мурома. Когда молчат летописи..." (6+), передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам Филиппова, будущая выставка будет посвящена историческому процессу формирования русского этноса, в основе которого лежит мирное слияние финно-угорских и славянских народов.

"Если взглянуть на некоторые европейские народы, у них не так много примесей. А у русского — огромное генетическое разнообразие: монгольские, татарские, финно-угорские, европейские корни. Все эти гены перемешаны в нашей крови — это факт, пусть и звучит немного неправильно", — отметил нижегородский историк.

Филиппов добавил, что, в отличие от колонизации Америки, Австралии или Африки, освоение русских земель происходило без масштабного насилия и кровопролития.

"И результатом мирной колонизации как раз и явились две уникальные вещи. Во-первых, мирная ассимиляция муромы, мещеры и меры. А во-вторых — до сих пор мирное сосуществование с мордвой и марийцами при сохранении ими своей культуры", — подчеркнул он.

Выставка готовится в сотрудничестве с Владимиро-Суздальским музеем, музеями Новгорода, Йошкар-Олы, Саранска и других городов.

"Мы хотим показать именно этот процесс слияния двух крупных этносов — древнего финно-угорского, родом с Урала, и более молодого славянского. И это, наверное, будет первым показом формирования нашего народа", — сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что древние марийские захоронения нашли археологи в нижегородских лесах. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История культура НГИАМЗ
Поделиться:
Новости по теме
16 августа 2025 13:4090 погребений муромы исследовали археологи в Вачском районе
01 августа 2025 10:49Археологи нашли зуб мамонта в центре Нижнего Новгорода
16 июля 2025 14:35Исчезнувший народ: археологи продолжают раскрывать тайны муромы на нижегородской земле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных