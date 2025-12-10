НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса

Фото:
Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов анонсировал новую крупную выставку под названием "Кто мы?", которая может пройти в 2027 году. Об этом он сообщил на открытии экспозиции "Мурома. Когда молчат летописи..." (6+), передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам Филиппова, будущая выставка будет посвящена историческому процессу формирования русского этноса, в основе которого лежит мирное слияние финно-угорских и славянских народов.
"Если взглянуть на некоторые европейские народы, у них не так много примесей. А у русского — огромное генетическое разнообразие: монгольские, татарские, финно-угорские, европейские корни. Все эти гены перемешаны в нашей крови — это факт, пусть и звучит немного неправильно", — отметил нижегородский историк.
Филиппов добавил, что, в отличие от колонизации Америки, Австралии или Африки, освоение русских земель происходило без масштабного насилия и кровопролития.
"И результатом мирной колонизации как раз и явились две уникальные вещи. Во-первых, мирная ассимиляция муромы, мещеры и меры. А во-вторых — до сих пор мирное сосуществование с мордвой и марийцами при сохранении ими своей культуры", — подчеркнул он.
Выставка готовится в сотрудничестве с Владимиро-Суздальским музеем, музеями Новгорода, Йошкар-Олы, Саранска и других городов.
"Мы хотим показать именно этот процесс слияния двух крупных этносов — древнего финно-угорского, родом с Урала, и более молодого славянского. И это, наверное, будет первым показом формирования нашего народа", — сказал Филиппов.
Ранее сообщалось, что древние марийские захоронения нашли археологи в нижегородских лесах.
