Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий

Фото: Минцифры РФ

Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий в рамках «Цифрового ликбеза».

АНО «Цифровая экономика» и «Авито» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках четвертого сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

Главные герои обучающих мультипликационных роликов научатся безопасно бронировать жилье для путешествий и помогать в интернете через надежные благотворительные фонды.

В первом эпизоде Ряпушка Варя вместе со старшей сестрой Полиной узнает, как злоумышленники могут использовать призывы к помощи, почему важно проверять авторов подобных сообщений, по каким критериям можно определить надежность фонда, а также о том, какие существуют способы поддержки помимо денежных пожертвований.

Во втором эпизоде школьников ждет встреча с двумя новыми персонажами – Тайменем Егором и его бабушкой, которые планируют поездку на соревнования. Им предстоит научиться безопасно бронировать жилье. В этом им помогают налим Максим и Полина, которые объяснят ключевые принципы выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий.

«Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящен двум важным темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в сети. Учащиеся узнают, как безопасно бронировать жилье, а также научатся отличать надежные благотворительные фонды от сомнительных инициатив. Наша главная задача – дать подрастающему поколению понятные и практичные инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать кибермошенников», – отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни», – сказала директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Напомним, что проект «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.