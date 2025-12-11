Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 декабря 2025 11:14Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий
10 декабря 2025 20:00НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса
10 декабря 2025 18:15467 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли атестацию в 2025 году
10 декабря 2025 17:52Новогодняя гостиная открылась в пространстве "Хохлома" в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 16:30Исследование ВТБ и OneTwoTrip: Нижний Новгород вошёл в топ городов для осеннего отдыха
10 декабря 2025 15:28Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят
10 декабря 2025 14:00Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей
10 декабря 2025 11:16Уникальные находки археологов представили в Нижегородском кремле
10 декабря 2025 11:00Высота памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде может составить 95 метров
10 декабря 2025 10:10Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип на песню "Матушка-Земля"
Культура и отдых

Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий

11 декабря 2025 11:14 Культура и отдых
Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий

Фото: Минцифры РФ

Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий в рамках «Цифрового ликбеза».

АНО «Цифровая экономика» и «Авито» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках четвертого сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

Главные герои обучающих мультипликационных роликов научатся безопасно бронировать жилье для путешествий и помогать в интернете через надежные благотворительные фонды.

В первом эпизоде Ряпушка Варя вместе со старшей сестрой Полиной узнает, как злоумышленники могут использовать призывы к помощи, почему важно проверять авторов подобных сообщений, по каким критериям можно определить надежность фонда, а также о том, какие существуют способы поддержки помимо денежных пожертвований.

Во втором эпизоде школьников ждет встреча с двумя новыми персонажами – Тайменем Егором и его бабушкой, которые планируют поездку на соревнования. Им предстоит научиться безопасно бронировать жилье. В этом им помогают налим Максим и Полина, которые объяснят ключевые принципы выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий.

 «Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящен двум важным темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в сети. Учащиеся узнают, как безопасно бронировать жилье, а также научатся отличать надежные благотворительные фонды от сомнительных инициатив. Наша главная задача – дать подрастающему поколению понятные и практичные инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать кибермошенников», – отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни», – сказала директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Напомним, что проект «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минцифры Путешествия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных