Благотворительный концерт для военнослужащих прошел в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В День Героев Отечества в Нижегородской области состоялся концерт для военнослужащих. Мероприятие организованно при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и её сторонников.

«Концерт для военнослужащих — это жест искренней благодарности. Мы постоянно участвуем в сборе и отправке гуманитарных грузов, помогаем семьям и вынужденным переселенцам. Но не менее важны и такие акции, которые подбадривают и поддерживают наших военнослужащих. Это поднимает боевой дух и показывает, что их труд видят и ценят», – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета Дмитрий Филипенко.

Для зрителей выступил Нижегородский Губернский оркестр. В программе прозвучали народные, современные, военно-патриотические и новогодние композиции. Ярким дополнением стали выступления балетной труппы. Каждый номер вызывал искренний отклик у зала: военнослужащие подпевали и поддерживали артистов аплодисментами.

«Концерт прошел искренне, по-домашнему, с душой. Такая поддержка и внимание очень важны для нас. Патриотические мероприятия придают сил и мотивируют идти дальше», – поделился участник мероприятия.

Поддержка участников СВО, их семей, а также вынужденных переселенцев и жителей приграничных регионов является приоритетным направлением народной программы партии «Единая Россия».