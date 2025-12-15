Нижегородские зумеры устроили литературную битву на тему искусства 90-х Культура и отдых

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Студенты нижегородской Вышки (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород) провели настоящий литературный баттл на выставке нижегородских художников "Полет" из частной коллекции Алексея Кузнецова. Ребята соревновались в поиске ярких интерпретаций живописи 90-х – на примере работ Сергея Сорокина "Греющиеся старухи" и Александра Инютина "Полёт".

В центре внимания команд филологов был 1992 год, знакомый поколению зумеров только по книгам, фильмам, песням и сериалам. Что может рассказать поколение начала нулевых о времени тектонического сдвига, когда страна, в которой родились их родители перестала существовать? Как они смогут расшифровать смыслы, заложенные в искусстве, которое остро на эти перемены реагировало? И как можно этот глобальный контекст связать с территорией, на которой это искусство создавалось, с Нижним Новгородом, где в то время рождалась уникальная творческая среда и яркие имена, известные сейчас далеко за пределами нашего города.

"Мне близка горьковская, нижегородская живопись. Из-за того, что город был закрыт, в нем сложилась своя атмосфера художественной жизни. Наш город уникален в этом плане. Здесь были авторы разных направлений, сформировалась особая художественная среда. Так я выбрал себе в коллекцию разных авторов разных стилей и направлений, объединенных одной географией", – отметил владелец коллекции Алексей Кузнецов.

Литературный поединок был организован в формате "Битвы интерпретаций". Это игра, которая была придумана сотрудниками музея современного искусства в Перми, в разное время она проводилась в нижегородском Арсенале и других российских музеях. Она помогает зрителям научиться лучше понимать работы художников и дает возможность проявить свое остроумие, интеллект и обаяние.

Для интерпретации были выбраны два полюса 90-х – две работы нижегородских художников. Сергей Сорокин, "Греющиеся старухи" — это земля, быт, холод и попытка сохранить тепло и Александр Инютин, "Полёт" — это небо, мечта, отрыв от реальности и эскапизм.

Четыре команды филологов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, магистры и бакалавры, расшифровывали эти коды в трёх раундах. Они придумали новые названия для работ из литературных цитат, работали с временем и контекстом, создавая нарратив вокруг картины, и выбирали персонажей из русской или мировой литературы, которые могли бы оказаться героями этих картин.

Задания были, например, такие: придумать, что произошло за секунду до того, что изображено на картине, и что случится через секунду после, вписать в свой рассказ три маркера времени (символа) 1992 года – деталь одежды, настроение, специфическое ощущение бедности или свободы, найти персонажа из русской или мировой литературы, который мог бы оказаться героем этой картины.

Разброс литературных ассоциаций был огромен – от Михаила Лермонтова, Александра Блока и Антона Чехова до Саши Соколова, Арсения Тарковского, Франца Кафки и Рэя Бредбери.

Например, картину Сергея Сорокина "Греющиеся старухи" студенты рассматривали через чеховскую оптику и его "Трёх сестёр" – как перевернутую "драму не купленного железнодорожного билета". Только здесь билет куплен, и две сестры после стольких лет приготовлений, наконец, попадают в московскую действительность. Но она оказывается совсем неприглядной и не очень-то гостеприимной. На рубеже 90-х, в безвременье, две старушки оказываются оттеснены на периферию — в темный подъезд типового советского дома. Новый мир оказывает им холодный прием — и это ощущение во многом коллективное. Это не только история про пожилое поколение в условиях социально-экономического кризиса с зарисовками докторов наук, торгующих на рынках. Здесь речь про весь постсоветский народ, рвавшийся к свободе и разрушению, а с их приходом оказавшийся где-то на обочине жизни, около старой грязной батареи.

А к заглавной картине выставки, работе Александра Инютина "Полет" студенты подобрали несколько литературных ассоциаций. Первая из них — это роман американского фантаста Рея Брэдбери "И грянул гром", в котором раздавленная путешественниками во времени бабочка изменила ход истории. Может быть, изображённая то ли бабочка, то ли колибри, не поменяла ход истории, но выразила надежду целой эпохи на свободу и лучшее будущее. Вторая ассоциация — роман Франца Кафки "Превращение", но хэппи-эндом, где Грегор Замза, однажды проснувшись в своей постели, обнаружил у себя не тараканьи усики и лапки жука, а прекрасные красочные крылья. И таким образом бабочка, которая выражает надежду на полотне Инютина, становится надеждой и для героя романа немецкоязычного автора.

И третья ассоциация – не с литературным, а с историческим образом и событиями того времени.

"Поскольку Александр Инютин не стремился к анатомической точности, рисуя бабочку-птицу, он изобразил само движение, сам переход, отражая неясность, размытость и стремительность происходящего в стране и со страной. Это момент метаморфозы, где одно состояние, воплощение уже не актуально, а другое еще не обрело формы. Бабочка – это символ скоротечности и хрупкости мира. На картине можно увидеть двух бабочек, почти слившихся в одну – это СССР и рождающееся на его месте новое государство в постсоветском пространстве. Они сошлись в одной точке, но в следующее мгновение разлетятся: одна (СССР) захлопнет крылья и упадет, другая – раскроет их и устремится в неясное будущее. Общая для бабочек голова – знак того, что эти два государства тесно связаны между собой: историей, культурой, людьми. Художник назвал картину "Полёт". Для граждан СССР символом полета, полета в неизвестность и абсолютной свободы, наверно, был космос. История Сергея Крикалева, советского космонавта, стала своеобразным маркером эпохи. Он покинул Землю, улетев из одной страны – СССР, а вернулся уже в другую, в мир, где СССР больше не существовал. Космос – эта и метафора свободы от земной суеты, от геополитических событий, и метафора оторванности, невесомости, когда почва уходит из-под ног в прямом и переносном смысле. Способность к мимикрии, которой обладают бабочки, – это то, чему вынужден научиться человек и целые народы, когда реальность меняется быстрее, чем успеваешь это осмыслить", – рассказала студентка НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Ирина Горяева.

По решению жюри, в которое вошли эксперты Высшей школы экономики и Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ), победителем "Битвы интерпретаций" стала команда студентов программы бакалавриата "Филология" "Цитата". А команда студентов программы магистратуры "Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, комментарий" “Girls just wanna have fun(ding for scientific research)” или "Научные финансисты" получила приз зрительских симпатий.