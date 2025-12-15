Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 декабря 2025 11:54Нижегородские зумеры устроили литературную битву на тему искусства 90-х
15 декабря 2025 11:29Благотворительный концерт для военнослужащих прошел в Нижегородской области
15 декабря 2025 09:35Нижегородская область победила в шести номинациях туристической премии
11 декабря 2025 13:50Актер Александр Домогаров предстал перед нижегородцам в роли Арбенина
11 декабря 2025 11:14Нижегородским школьникам расскажут о безопасном бронировании жилья для путешествий
10 декабря 2025 20:00НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса
10 декабря 2025 18:15467 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли атестацию в 2025 году
10 декабря 2025 17:52Новогодняя гостиная открылась в пространстве "Хохлома" в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 16:30Исследование ВТБ и OneTwoTrip: Нижний Новгород вошёл в топ городов для осеннего отдыха
10 декабря 2025 15:28Квартал вокруг нижегородской синагоги восстановят
Культура и отдых

Нижегородские зумеры устроили литературную битву на тему искусства 90-х

15 декабря 2025 11:54 Культура и отдых
Нижегородские зумеры устроили литературную битву на тему искусства 90-х

Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Студенты нижегородской Вышки (НИУ ВШЭ – Нижний Новгород) провели настоящий литературный баттл на выставке нижегородских художников "Полет" из частной коллекции Алексея Кузнецова. Ребята соревновались в поиске ярких интерпретаций живописи 90-х – на примере работ Сергея Сорокина "Греющиеся старухи" и Александра Инютина "Полёт".

В центре внимания команд филологов был 1992 год, знакомый поколению зумеров только по книгам, фильмам, песням и сериалам. Что может рассказать поколение начала нулевых о времени тектонического сдвига, когда страна, в которой родились их родители перестала существовать? Как они смогут расшифровать смыслы, заложенные в искусстве, которое остро на эти перемены реагировало? И как можно этот глобальный контекст связать с территорией, на которой это искусство создавалось, с Нижним Новгородом, где в то время рождалась уникальная творческая среда и яркие имена, известные сейчас далеко за пределами нашего города.

"Мне близка горьковская, нижегородская живопись. Из-за того, что город был закрыт, в нем сложилась своя атмосфера художественной жизни. Наш город уникален в этом плане. Здесь были авторы разных направлений, сформировалась особая художественная среда. Так я выбрал себе в коллекцию разных авторов разных стилей и направлений, объединенных одной географией", – отметил владелец коллекции Алексей Кузнецов.

Литературный поединок был организован в формате "Битвы интерпретаций".  Это игра, которая была придумана сотрудниками музея современного искусства в Перми, в разное время она проводилась в нижегородском Арсенале и других российских музеях. Она помогает зрителям научиться лучше понимать работы художников и дает возможность проявить свое остроумие, интеллект и обаяние.

Для интерпретации были выбраны два полюса 90-х – две работы нижегородских художников. Сергей Сорокин, "Греющиеся старухи" — это земля, быт, холод и попытка сохранить тепло и Александр Инютин, "Полёт" — это небо, мечта, отрыв от реальности и эскапизм.

Четыре команды филологов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, магистры и бакалавры, расшифровывали эти коды в трёх раундах. Они придумали новые названия для работ из литературных цитат, работали с временем и контекстом, создавая нарратив вокруг картины, и выбирали персонажей из русской или мировой литературы, которые могли бы оказаться героями этих картин.

Задания были, например, такие: придумать, что произошло за секунду до того, что изображено на картине, и что случится через секунду после, вписать в свой рассказ три маркера времени (символа) 1992 года – деталь одежды, настроение, специфическое ощущение бедности или свободы, найти персонажа из русской или мировой литературы, который мог бы оказаться героем этой картины.

Разброс литературных ассоциаций был огромен – от Михаила Лермонтова, Александра Блока и Антона Чехова до Саши Соколова, Арсения Тарковского, Франца Кафки и Рэя Бредбери.

Например, картину Сергея Сорокина "Греющиеся старухи" студенты рассматривали через чеховскую оптику и его "Трёх сестёр" – как перевернутую "драму не купленного железнодорожного билета". Только здесь билет куплен, и две сестры после стольких лет приготовлений, наконец, попадают в московскую действительность. Но она оказывается совсем неприглядной и не очень-то гостеприимной. На рубеже 90-х, в безвременье, две старушки оказываются оттеснены на периферию — в темный подъезд типового советского дома. Новый мир оказывает им холодный прием — и это ощущение во многом коллективное. Это не только история про пожилое поколение в условиях социально-экономического кризиса с зарисовками докторов наук, торгующих на рынках. Здесь речь про весь постсоветский народ, рвавшийся к свободе и разрушению, а с их приходом оказавшийся где-то на обочине жизни, около старой грязной батареи.

А к заглавной картине выставки, работе Александра Инютина "Полет" студенты подобрали несколько литературных ассоциаций. Первая из них — это роман американского фантаста Рея Брэдбери "И грянул гром", в котором раздавленная путешественниками во времени бабочка изменила ход истории. Может быть, изображённая то ли бабочка, то ли колибри, не поменяла ход истории, но выразила надежду целой эпохи на свободу и лучшее будущее. Вторая ассоциация — роман Франца Кафки "Превращение", но хэппи-эндом, где Грегор Замза, однажды проснувшись в своей постели, обнаружил у себя не тараканьи усики и лапки жука, а прекрасные красочные крылья. И таким образом бабочка, которая выражает надежду на полотне Инютина, становится надеждой и для героя романа немецкоязычного автора.

И третья ассоциация – не с литературным, а с историческим образом и событиями того времени.

"Поскольку Александр Инютин не стремился к анатомической точности, рисуя бабочку-птицу, он изобразил само движение, сам переход, отражая неясность, размытость и стремительность происходящего в стране и со страной. Это момент метаморфозы, где одно состояние, воплощение уже не актуально, а другое еще не обрело формы. Бабочка – это символ скоротечности и хрупкости мира. На картине можно увидеть двух бабочек, почти слившихся в одну – это СССР и рождающееся на его месте новое государство в постсоветском пространстве. Они сошлись в одной точке, но в следующее мгновение разлетятся: одна (СССР) захлопнет крылья и упадет, другая – раскроет их и устремится в неясное будущее. Общая для бабочек голова – знак того, что эти два государства тесно связаны между собой: историей, культурой, людьми. Художник назвал картину "Полёт". Для граждан СССР символом полета, полета в неизвестность и абсолютной свободы, наверно, был космос. История Сергея Крикалева, советского космонавта, стала своеобразным маркером эпохи. Он покинул Землю, улетев из одной страны – СССР, а вернулся уже в другую, в мир, где СССР больше не существовал. Космос – эта и метафора свободы от земной суеты, от геополитических событий, и метафора оторванности, невесомости, когда почва уходит из-под ног в прямом и переносном смысле. Способность к мимикрии, которой обладают бабочки, – это то, чему вынужден научиться человек и целые народы, когда реальность меняется быстрее, чем успеваешь это осмыслить", – рассказала студентка НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Ирина Горяева.

По решению жюри, в которое вошли эксперты Высшей школы экономики и Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ), победителем "Битвы интерпретаций" стала команда студентов программы бакалавриата "Филология" "Цитата". А команда студентов программы магистратуры "Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, комментарий" “Girls just wanna have fun(ding for scientific research)” или "Научные финансисты" получила приз зрительских симпатий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВШЭ Искусство Студенты
Поделиться:
Новости по теме
12 декабря 2025 11:45Выставка графики Марка Шагала открылась в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 20:00НГИАМЗ готовит масштабную выставку о формировании русского этноса
10 декабря 2025 11:16Уникальные находки археологов представили в Нижегородском кремле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных