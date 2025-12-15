Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Культура и отдых

Нижегородская область победила в шести номинациях туристической премии

15 декабря 2025 09:35 Культура и отдых
Нижегородская область победила в шести номинациях туристической премии

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область завоевала сразу шесть наград на V Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства", подтвердив статус одного из самых востребованных туристических направлений в стране. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин. 

По его словам, регион получил три Гран-при: в номинациях "Лучший туристский маркетинг региона", "Регионы детского туризма" и "Регион событийного туризма". Также область заняла первое место в категории "Регион научно-популярного туризма", а в номинациях "Регион туристических брендов" и "Регион конгрессно-выставочной деятельности" — вторые места.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, конкуренция была серьезной: в финал вышли представители 56 регионов, соревновавшихся в 23 номинациях. Он поздравил всех, кто причастен к туристической сфере региона, и подчеркнул, что работа по развитию туризма будет продолжена.

По словам главы региона, в планах — создание новых точек притяжения, развитие инфраструктуры и популяризация богатого культурного наследия Нижегородской области. Никитин добавил, что совместными усилиями регион становится еще более гостеприимным, интересным и успешным.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область завоевала три награды туристической премии Russian Traveler Awards.

Продвижение туристического потенциала Нижегородской области в России и за рубежом ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта "Туризм и гостеприимство". Он реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина и является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Туризм
