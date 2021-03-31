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Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 5 по 11 апреля 2021 года

05 апреля 2021 12:08  [33] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 5 по 11 апреля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

8, 9 апреля - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+);
10 апреля - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+);
11 апреля - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

7 апреля - опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+);
8 апреля - юбилейный вечер Морихиро Ивата (12+);
9 апреля - балет Арама Хачатуряна "Спартак" (12+);
10 апреля - оперетта Имре Кальмана "Мистер Икс" (12+);
11 апреля - балет Карэна Хачатуряна "Белоснежка" (0+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

6 апреля - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
7 апреля - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);
8 апреля – спектакль по пьесе Нины Садур "Смертники"- "Мальчики" (16+);
9 апреля спектакль по пьесе Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" (12+);
10, 11 апреля - спектакль по произведениям Виктории Токаревой - "Параллельные влюбленности" (16+);
11 апреля - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

9 апреля - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Матушка Крапива" (6+);
10 апреля - спектакль по сказке Алексея Толстого - "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+);
10 апреля - спектакль по сказке "Бременские музыканты" (6+);
11 апреля - мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+);
11 апреля - спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков" (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

8 апреля - спектакль по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума" (16+);
9 апреля - спектакль по пьесе Виктора Швембергера "Маша и медведь" (6+);
10 апреля - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дюймовочка";
11 апреля - спектакль по пьесе Е. Патрика "Колобок" (6+).

Детский театр "Вера":

6 апреля – потешное представление по сценарию Олега Михайлова "Сказка о молодильных яблоках" (6+);
8 апреля - спектакль по пьесе Юлии Поспеловой "Бах-бах-бах" - "Поезд на фронт" (6+);
9 апреля - спектакль по сказке Юлии Тупикиной "Майя и К" (12+);
10 апреля - спектакль по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" (12+);
11 апреля – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

10 апреля - спектакль на музыку Марка Самойлова "Небесный тихоход" (12+);
11 апреля - музыкальная комедия по сценарию Сергея Сметанина "У моря, у черного моря..." (16+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

7 апреля - пластический спектакль "Мечты с поправкою на жизнь" (12+);
10 апреля - пластический моноспектакль "Счастье на песке" (16+);
11 апреля - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+);
11 апреля – спектакль по пьесе Владимира Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

9 апреля - концерт Евгения Дятлова (6+);
10,11 апреля - абонемент №3 "Оркестр крупным планом" (6+);
11 апреля - абонемент №14 "Литературная гостиная" (12+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

6 апреля - вечер вокальной музыки (6+);
7 апреля - концерт Руслана Разгуляева (фортепиано) "Классика венская и советская" (6+);
9 апреля - органный концерт цикла "В-А-С-Н" (Олеся Кравченко) (6+);
11 апреля - музыкальный проект "Юношеские ассамблеи" (0+);
11 апреля - концерт "Играют студенты кафедры камерного ансамбля" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

8 апреля - программа "Космический сон Почемучки" (5+), программа "Рассвет космической эры" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом;
10 апреля - лекция Сергея Рязанского "Мысли позитивно: космические уроки для позитивного человека" (12+);
11 апреля - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический адрес Земли" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Путешествие на МКС" (12+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "Рассвет космической эры" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (12+), выставка работ Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (с 8 апреля) (0+);

Дом Сироткина: выставка скульптора Бориса Черствого "Апология" (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+).

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Теги:
Концерты Музеи Спектакль
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