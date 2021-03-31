"Ростелеком" лидирует в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting по итогам 2020 года Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" лидирует в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По оценкам агентства, в 2020 году количество корпоративных клиентов платного ТВ в сегменте B2B уменьшилось по отношению к предыдущему году на 4% и составило 96,8 тысяч.

Агентство отмечает, что главной задачей всех операторов в 2020 году было удержание клиентской базы, но на фоне общерыночной ситуации некоторые игроки смогли увеличить количество бизнес-клиентов. Так, например, "Ростелеком" привлек 2,3 тысячи новых клиентов, что позволило ему укрепить свое лидерство и достичь доли в 41,1% от всех B2B-абонентов.

По результатам исследования, общая выручка от предоставления услуги платного ТВ для юридических лиц в 2020 году уменьшилась на 12% и составила 1,42 млрд рублей. Лидером рынка и здесь стал "Ростелеком" с долей 24%.

"Ростелеком" последовательно развивает спектр передовых цифровых услуг и направлений, в том числе, платное телевидение в корпоративном сегменте. Лидерство в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting подтверждает востребованность продукта даже в условиях пандемии 2020 года", — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Этот год мы прожили в режиме максимальной поддержки бизнеса, что позволило не только уменьшить отток абонентов, но и немного вырасти в базе. В 2021 году мы продолжаем поддерживать бизнес, будет выпущено много новых функций, позволяющих клиентам гибко настраивать эфир, а также включать в расписание собственный контент", — отметил директор продуктового офиса "Телевидение для бизнеса" компании "Ростелекома" Михаил Попов.

"Кризис — время возможностей. Мы помогаем нашим клиентам в условиях нестабильности внешней среды, а они, в свою очередь, подтверждают наше лидерское преимущество", — сказала руководитель направления "Интерактивное телевидение для юридических лиц" компании "Ростелеком" Анастасия Лабудина.

Платное телевидение для бизнеса от "Ростелекома" — это цифровые каналы в высоком качестве и интерактивные сервисы. Услуга работает через интернет и является более современным и надежным решением, чем кабельное и спутниковое телевидение.