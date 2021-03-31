инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 7 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
07 апреля 2021 12:42  [55] "Ростелеком" лидирует в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting по итогам 2020 года
07 апреля 2021 10:42  [97] Банк "Открытие" будет возмещать премиальным клиентам предполетные траты
06 апреля 2021 14:56  [200] "Ростелеком" лидирует по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа
06 апреля 2021 13:07  [512] Космический туризм отменяется: владелец "КосмоКурса" заявил о закрытии компании
06 апреля 2021 13:01  [180] Нижегородская область и Узбекистан наладят сотрудничество в сфере инвестиций
06 апреля 2021 12:11  [198] "Ростелеком" определил основной инструмент хакеров в ПФО
06 апреля 2021 11:48  [167] Новый "Онлайн-переезд" — "Ростелеком" сам перевезет услуги в другую квартиру
06 апреля 2021 11:08  [652] Строительство океанариума на Гребном канале одобрили в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 10:11  [167] Более 120 тысяч операций снятия наличных провели предприниматели - клиенты банка "Открытие"
06 апреля 2021 09:55  [384] Нижегородская область вошла в один из пилотных регионов для внедрения новых правил инвестирования
Бизнес

"Ростелеком" лидирует в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting по итогам 2020 года

07 апреля 2021 12:42  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" лидирует в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По оценкам агентства, в 2020 году количество корпоративных клиентов платного ТВ в сегменте B2B уменьшилось по отношению к предыдущему году на 4% и составило 96,8 тысяч.

Агентство отмечает, что главной задачей всех операторов в 2020 году было удержание клиентской базы, но на фоне общерыночной ситуации некоторые игроки смогли увеличить количество бизнес-клиентов. Так, например, "Ростелеком" привлек 2,3 тысячи новых клиентов, что позволило ему укрепить свое лидерство и достичь доли в 41,1% от всех B2B-абонентов.

По результатам исследования, общая выручка от предоставления услуги платного ТВ для юридических лиц в 2020 году уменьшилась на 12% и составила 1,42 млрд рублей. Лидером рынка и здесь стал "Ростелеком" с долей 24%.

"Ростелеком" последовательно развивает спектр передовых цифровых услуг и направлений, в том числе, платное телевидение в корпоративном сегменте. Лидерство в рейтинге платного ТВ компании J’son & Partners Consulting подтверждает востребованность продукта даже в условиях пандемии 2020 года", — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Этот год мы прожили в режиме максимальной поддержки бизнеса, что позволило не только уменьшить отток абонентов, но и немного вырасти в базе. В 2021 году мы продолжаем поддерживать бизнес, будет выпущено много новых функций, позволяющих клиентам гибко настраивать эфир, а также включать в расписание собственный контент", — отметил директор продуктового офиса "Телевидение для бизнеса" компании "Ростелекома" Михаил Попов.

"Кризис — время возможностей. Мы помогаем нашим клиентам в условиях нестабильности внешней среды, а они, в свою очередь, подтверждают наше лидерское преимущество", — сказала руководитель направления "Интерактивное телевидение для юридических лиц" компании "Ростелеком" Анастасия Лабудина.

Платное телевидение для бизнеса от "Ростелекома" — это цифровые каналы в высоком качестве и интерактивные сервисы. Услуга работает через интернет и является более современным и надежным решением, чем кабельное и спутниковое телевидение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph