Нижегородские студенты могут претендовать на стипендию в 10 тысяч рублей Экономика

В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на получение именной стипендии главы города, сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики. Прием начался 25 января, в День российского студенчества.

Руководитель департамента Артур Штоян отметил, что интерес к стипендии растет с каждым годом. В прошлом году, по его словам, поступило 170 заявок. Размер стипендии составляет 10 000 рублей в месяц. Выплата осуществляется с марта по декабрь 2026 года.

Чиновник также подчеркнул, что по решению мэра количество стипендиатов увеличено — теперь финансовую поддержку смогут получить 50 студентов. Кроме того, горадминистрация продолжает выплачивать именные стипендии имени Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 120 студентам, а также стипендии для социально незащищенных категорий — еще 25 обучающимся.

Претендовать на эту стипендию могут студенты очной формы обучения, проходящие обучение в государственных вузах и колледжах, расположенных в столице Приволжья.

Выдвигать кандидатов могут структурные подразделения администрации города, территориальные органы, молодёжные объединения, волонтёрские и общественные организации, а также муниципальные учреждения, предприятия и образовательные учреждения.

Заявки от соискателей принимаются до 20 февраля 2026 года, по будням с 9:00 до 17:00, по адресу улица Суетинская, 1А (кабинет 305).

Получить дополнительную информацию можно в личных сообщениях сообщества "Молодой Нижний" или по телефону горячей линии 467-11-17 (7999).

Напомним, что с 2025 года лучшим игрокам нижегородских спортклубов выплачивают по 50 000 рублей.