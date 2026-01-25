Нижегородские студенты могут трудоустроиться через "Работу России" Экономика

Студенты из Нижегородской области могут воспользоваться возможностями цифровой платформы "Работа России" (trudvsem.ru), чтобы самостоятельно подобрать подходящее место работы.

Чтобы начать поиск, необходимо пройти регистрацию, составить резюме и указать предпочтения — от желаемой сферы деятельности до графика и уровня дохода.

По словам руководителя регионального управления по труду и занятости населения Игоря Пантюхина, спрос на молодых специалистов сегодня особенно высок. Студентов активно приглашают на предприятия обрабатывающей промышленности, в учреждения здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ и АПК.

Многие работодатели готовы поддерживать новичков: предоставляют доплаты и стипендии в период адаптации, организуют обучение на рабочем месте, а также назначают наставников. Для иногородних сотрудников часто предусмотрено жилье.

Комплексную помощь молодым соискателям оказывает нижегородский кадровый центр "Работа России". Специалисты центра помогают составить план трудоустройства, подготовиться к собеседованиям, развить навыки самопрезентации и проходят с соискателями этапы карьерной консультации.

И.о. директора центра Елена Видяева подчеркнула, что ключевое внимание уделяется профориентационной работе. Регулярно проводятся тематические мероприятия — деловые игры, экскурсии на предприятия, мастер-классы, тренинги, дни открытых дверей и ярмарки вакансий.

"Наша цель – не просто помочь найти работу, а помочь осознанно выбрать профессиональный путь и успешно влиться в трудовой коллектив", - добавила она.

Все услуги кадрового центра и использование портала "Работа России" для соискателей абсолютно бесплатны. Актуальную информацию о вакансиях, стажировках и предстоящих мероприятиях можно получить в любом филиале кадрового центра или на официальной странице в VK.

Напомним, с 2025 года в стране реализуется национальный проект "Кадры", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он включает четыре федеральных направления: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда". Цель проекта — оперативная и качественная подготовка кадров в соответствии с потребностями экономики через сотрудничество между учебными заведениями, работодателями и государством.

