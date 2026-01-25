Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%

Коллекторы, директора по маркетингу и страховщики стали лидерами по росту зарплат в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщает "Живем в Нижнем" со ссылкой на руководителя нижегородского филиала hh.ru Ольгу Брылеву.
По данным эксперта, предложения для руководителей в маркетинге за минувший год выросли на 67% — со 120 до 200 тысяч рублей.
Зарплатные предложения для специалистов по взысканию задолженностей взлетели с 50 тысяч рублей до 79,2 тысячи рублей (+ 58%). Также в зарплате прибавили страховые агенты и логисты — на 53% и 50% соответственно.
При этом медианные зарплаты сильнее всего снизились в вакансиях для директоров юридических департаментов — на 40%, финансовых директоров — на 24%, системных аналитиков — на 23%.
Ранее выяснилось, что медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей.
Сообщалось также, что в первом полугодии 2025 года нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей.
