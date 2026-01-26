10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Экономика

У нижегородской оконной компании выросла выработка благодаря "Производительности труда"

26 января 2026 17:11 Экономика
У нижегородской оконной компании выросла выработка благодаря Производительности труда

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Ворсменская производственная компания» в Нижегородской области подвели итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве оконных конструкций из ПВХ и алюминия, а также оказании услуг по их установке. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления светопрозрачных конструкций — окон и дверей, на который приходится 69% выручки предприятия.

За полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу потока и выявили 20 «узких мест», среди которых были излишние перемещения сотрудников на участках зачистки и установки фурнитуры, а также лишние запасы материалов. 

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного участка. Например, внедрили пусконаладочные работы лазерного уровня на фурнитурной станции, улучшили эргономичность рабочего пространства, ввели регламент работы и контроль его исполнения. В результате внедрённых изменений выработка на пилотном потоке выросла на девять процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 11 сотрудников предприятия, подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют три компании, которые специализируются на производстве оконных конструкций. В среднем выработка на  производственных площадках этих предприятий выросла на 19%. Всего по федеральному проекту бережливые технологии внедряют 309 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

